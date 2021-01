COVID-19 : le bilan augmente de 6 cas au Bas-Saint-Laurent

En tout, 1334 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les autorités de santé publique nationale.

Un état des lieux plus détaillé devrait être émis par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux mardi, après une relâche de quelques jours. Les chiffres les plus récents liés à de possibles hospitalisations, décès et guérisons supplémentaires au Bas-Saint-Laurent seront alors connus.

Éclosions en cours

Une éclosion s'est déclarée dimanche au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Chauffailles, à Rivière-du-Loup. Pour l’instant, trois résidents et un employé sont touchés par le virus.

Samedi, sept nouveaux cas de coronavirus se sont ajoutés au bilan de l’éclosion survenue à l’Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de Rimouski. Sur les 30 usagers de cette unité, 22 sont contaminés par le virus.

La santé publique nationale a recensé 49 nouvelles infections au coronavirus entre le 31 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 sur le territoire.

Le Québec compte quant à lui 32 décès de plus et 2546 nouveaux cas. Un total de 23 266 cas de coronavirus sont toujours actifs dans l'ensemble de la province.