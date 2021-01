Un nouveau document de l’ORSW pour repérer les soins de santé en français

Les francophones ont maintenant accès à une nouvelle ressource pour repérer facilement les soins de santé en français à Winnipeg. Un document, créé par l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), recense toutes les offres de service de soins avec des numéros de téléphone et des adresses.

Le document de 32 pages publié vers la fin du mois de décembre est accessible sur la première page du site Internet de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg . Les informations sont épurées et divisées par catégories pour pouvoir rechercher rapidement les offres de service en français.

On voit qu’il y a eu un gros manque de communication pour indiquer où se trouvent les services en français à Winnipeg , indique le directeur régional des Services en langue française à l ’ORSW’ORSW , Joel Lafond, pour justifier la création de cette nouvelle ressource, en entrevue à l’émission Le 6 à 9.

Dans la première section, il est possible de savoir où trouver un médecin de famille francophone, soit au Centre de santé de Saint-Boniface ou à la Clinique de soins de continuité à Accès Saint-Boniface.

Les autres sections du document comprennent des informations pour accéder en français (dans la mesure du possible) aux soins d’urgence, aux services de grossesse et de naissance, aux soins à domicile, aux soins de longues durées, etc.

L’objectif sera d’imprimer plusieurs copies pour distribuer la nouvelle documentation dans les points de service francophones.

À écouter : Joel Lafond accorde une entrevue au 6 à 9

Services francophones : plusieurs options offertes

Dans le cas où le patient ne peut pas recevoir un service en français, le service de soins de santé se chargera de trouver quelqu'un dans l'équipe qui pourra répondre au client, explique M. Lafond.

Il mentionne qu’en troisième recours, un service d’interprète sera de mise pour offrir un service en français.

Le document rappelle que les patients peuvent identifier un fournisseur de service bilingue s’ils voient ce symbole sur un macaron, une lanière, un aimant ou une carte. Photo : ORSW

Le document fait preuve de transparence. Par exemple, il est écrit dans la section pour trouver un médecin de famille : SVP, notez que cet appel se déroulera peut-être en anglais. Si vous désirez de l’aide pour accéder à ce service, communiquez avec les Services en langue française de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

La section du document intitulée À quoi vous attendre aborde aussi les limites des services francophones.

Joel Lafond explique que la disponibilité de ces services peut varier d’un endroit à l’autre.

Les soins à domicile sont presque tous bilingues, mais j’avoue qu’en ce moment, à l’Hôpital de Saint-Boniface, il y a une pénurie de personnel bilingue, donc les chances sont moins bonnes à cet endroit. Joel Lafond, directeur régional des Services en langue française à l ’ORSW ’ORSW

Près de la moitié des postes désignés bilingues au sein de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg n’étaient pas complètement pourvus ou restaient vacants à la fin du mois de mars, alors que la pandémie de COVID-19 n’en était qu’à ses débuts,selon le dernier rapport annuel de l’organisme.

Notre but est de pourvoir tous les postes bilingues. On vise l’égalité et la parité , affirme Joel Lafond.

Objectifs à long terme

Parmi les stratégies à façonner, celle de l’enregistrement de la langue de choix au dossier du patient demeure une priorité pour l ’ORSW’ORSW . De cette façon, le patient n’aura pas à demander des services en français dans toutes ses interactions. Il faut mieux capturer les données , précise Joel Lafond.

Selon lui, la stratégie de recrutement malgré la crise de la main-d'œuvre demeure également un des défis à surmonter.

Finalement, selon Joel Lafond, l’offre de services doit être unifiée pas seulement à Winnipeg, mais aussi dans les régions. Chaque région sanitaire fait quelque chose de différent, mais il faudrait que ce soit plus clair pour les patients .

Avec les informations de Marie-Michelle Borduas