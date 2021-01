La mère d'Édith Blais se confie pour la première fois depuis la libération de sa fille

La Québécoise et son ami italien Luca Tacchetto, enlevés en 2018 au Burkina Faso, ont étéretrouvés le 13 mars 2020 dans le nord-est du Mali.

Ils ont échappé à leurs ravisseurs dans les environs de Kidal avant de parvenir auprès des Casques bleus de la mission de l'ONU au Mali.

Jocelyne Bergeron, la mère d'Edith Blais Photo : Radio-Canada

Pendant ces 15 mois sans nouvelles de sa fille, Jocelyne Bergeron affirme avoir toujours su garder espoir.

Moi dans mon cœur, je savais qu'elle était vivante, dans quel état, je ne savais pas. En gardant espoir, je suis persuadée que ça les a aidés à s'en sortir. Jocelyne Bergeron, mère d'Edith Blais

La mère de famille n'a pas ménagé les efforts pour tenter de retrouver Édith. On a fait des recherches, contacté des gens qu'on pouvait contacter et on a réussi à établir quelques contacts qui nous rassuraient et qui faisaient qu'on était capables de continuer , décrit-elle.

Toute l'histoire racontée dans un livre

Édith Blais publiera d’ailleurs un livre le 20 janvier intitulé Le sablier. Otage au Sahara pendant 450 jours . Le livre retracera le récit de sa détention de 450 jours aux mains des djihadistes.

Édith Blais sur la couverture de son livre « Le Sablier. Otage au Sahara pendant 450 jours. » Photo : Photo fournie / Les Éditions de l'Homme

D'ici là, Jocelyne Bergeron refuse d'en dire plus sur les circonstances de la détention de sa fille.

C'est pas à moi à raconter son histoire. Je me contente d'être sa mère et de l'avoir près de moi et de savourer chaque instant. Jocelyne Bergeron, mère d'Edith Blais

La mère de la jeune femme estime toutefois que le livre permettra de répondre à bien des questions qui lui sont régulièrement posées sur la disparition d'Édith, en plus d'éclairer ceux qui souhaitent s'aventurer dans ce coin du monde. Les gens qui vont lire son livre vont beaucoup apprendre sur la sécurité. Une partie du livre est de dire comment ça se passe , souligne-t-elle.

Jocelyne Bergeron n'entend pas empêcher sa fille de retourner à l'étranger lorsqu'elle souhaitera le faire. Étant elle-même une voyageuse, Jocelyne Bergeron dit comprendre son désir de découvrir le monde.

Après avoir pleuré un peu, je vais lui dire bon voyage. On ne peut pas être malchanceux à chaque fois , se rassure Jocelyne Bergeron.

Elle admet néanmoins qu'elle ne pourra pas s'empêcher de s'inquiéter énormément.