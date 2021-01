Des pompiers de Dolbeau-Mistassini aideront à combattre la COVID-19

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean vient de conclure une entente avec Dolbeau-Mistassini pour mieux faire face à la COVID-19 dans ce secteur.

La Ville prêtera des pompiers de son service incendie pour être en mesure de soutenir certains milieux aux prises avec des éclosions.

Ils pourraient notamment effectuer des contrôles d'accès aux bâtiments et de la surveillance dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les résidences privées pour aînés et le centre hospitalier, si le besoin s'en fait sentir.

Ce contrat fait en sorte que nos pompiers à la Ville puissent aller prêter main-forte éventuellement parce qu’on en a besoin dans le système de santé. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini

Le maire Pascal Cloutier est conscient que ce contrat de 12 500 $ pourrait mettre des employés dans une situation plus à risque, mais il mise sur le respect des mesures de prévention et leur efficacité.

Il précise que les pompiers qui seront désignés pour collaborer avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux seront surtout des pompiers à temps partiel et que la couverture incendie du secteur ne sera pas touchée par ces changements temporaires.

L'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le réseau local de service de Maria-Chapdelaine est sévèrement touché par la pandémie de COVID-19. En date du 31 décembre, on y dénombrait 97 cas actifs. Le taux de cas actifs par 100 000 habitants y était le plus élevé dans la région avec 387.

Rassemblements en forêt

Malgré les mesures strictes limitant les rassemblements, le maire déplore que des propriétaires de chalet aient profité de leur éloignement en forêt pour contourner les règles. Quelques épisodes semblables lui ont été rapportés. Que ce soit en forêt ou n’importe où, les règles restent exactement les mêmes , rappelle-t-il.

Il demande à ses concitoyens de rester vigilants et de ne pas baisser la garde.

D'après les informations de Louis Martineau