Les Nord-Ontariens font les frais de l'augmentation des fraudes en ligne

Paulette Lalancette, qui habite à Sudbury, passe plus de temps en ligne ces derniers temps afin de protéger sa santé. J'ai des antécédents de cancer, et donc sortir dans les espaces publics n'est pas idéal pour moi en ce moment , dit-elle.

Être en public et frayer mon chemin dans les magasins me cause de l’anxiété. J'ai donc tendance à faire beaucoup d'achats en ligne maintenant, plus qu’auparavant , poursuit-elle.

Confiante en ses connaissances en matière de magasinage en ligne, elle a entrepris de trouver un chandail pour son petit ami sur la toile.

Paulette Lalancette était à la recherche d’une marque spécifique, mais l'article qu’elle voulait acheter était en rupture de stock sur les sites habituels. Elle l’a finalement trouvé un site qui ne lui était pas familier.

Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais le leur commander. Et je suppose que l'un des problèmes majeurs était que mon petit ami était dans son bureau au coin de la rue et je voulais me dépêcher de passer la commande pour qu'il ne voie pas que je commandais le chandail pour lui , se rappelle la Sudburoise.

J'ai probablement baissé un peu ma garde et je me suis dépêché d'acheter. Paulette Lalancette, victime de fraude

Paulette Lalancette a tenté de faire un achat sur un site qu'elle ne connaissait pas. Photo : Soumise par Paulette Lalancette

N’ayant pas reçu de courriel de confirmation de son achat, Paulette Lalancette a commencé à s'inquiéter. Elle a tenté de contacter la compagnie sans succès.

Le montant de l’achat en question figurait toutefois sur sa facture de carte de crédit, ainsi qu’un autre montant de provenance inconnue quelques semaines plus tard.

J’aurais dû mieux faire mes devoirs

Paulette Lalancette regrette maintenant sa précipitation, d'autant plus qu'elle subit encore les contrecoups de la fraude dont elle a été victime.

Je pense qu'étant une consommatrice avisée, j'aurais probablement dû consulter les avis sur ce site web ou ce magasin. Il avait un nom peu louche. Et donc, oui, je pense que j'aurais probablement dû faire un peu plus de recherches avant de commander sur leur site , reconnaît-elle.

Depuis, les fraudeurs utilisent son identité et ont publié son adresse ainsi que son numéro de cellulaire en ligne.

Je pense que cet aspect est plus troublant que d'avoir perdu de l'argent et d'avoir à contacter Visa pour se faire rembourser , dit-elle.

C’est troublant, car je me sens responsable des gens qui se font piéger en mon nom. Mon identité est utilisée d’une façon que je ne contrôle pas. Paulette Lalancette, victime de fraude

Paulette Lalancette s’est tournée vers le Centre antifraude du Canada (CAFC) de North Bay afin d’obtenir de l’Aide.

Jeff Thomson, analyste sénior de la Gendarmerie royale du Canada au CAFCCentre antifraude du Canada , connaît bien l'escroquerie qu’a subie la Sudburoise.

Il n'est pas rare de voir des fraudeurs utiliser les informations d'autres victimes. Ils tentent de cacher qui ils sont réellement, où ils sont réellement , explique-t-il.

Tendance à la hausse

Plus il y aura d'achats en ligne, plus les escrocs en profiteront, explique Jeff Thompson. Avec la pandémie, le nombre de Canadiens magasinant en ligne a augmenté, selon lui.

Cela a donc certainement augmenté le nombre de victimes. Et cela a certainement eu un impact sur le signalement des escroqueries liées aux achats en ligne , résume-t-il.

Selon le CAFCCentre antifraude du Canada , 2 500 cas de ce type de fraude ont été signalés entre janvier et septembre 2020. Cela correspond au nombre total de signalements en 2019.

Son conseil aux Canadiens : reconnaître, rejeter, signaler .

Reconnaître commence par se rendre compte que les fraudeurs utilisent les médias sociaux, les textos, les courriels, l'internet et le téléphone pour élaborer leurs arnaques et vous cibler. Jeff Thomson, analyste au Centre antifraude du Canada

Jeff Thomson, analyste senior de la GRC pour le Centre canadien antifraude Photo : Radio-Canada / Jean Delisle/CBC

Rejeter signifie de ne pas réagir à ces extorsions, à ces demandes coercitives ou à ces offres trop bonnes pour être vraies, ajoute-t-il.

Finalement, Jeff Thomson demande aux gens de signaler à la police ou au Centre antifraude s’ils sont témoins de tentatives de fraude.