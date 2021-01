Des milliers de clients sans électricité à l'Île-du-Prince-Édouard

Selon le site web de la société, plus de 6000 foyers sont sans électricité dans la capitale provinciale et dans la ville située juste à l'ouest, Cornwall.

Une panne de courant affecte présentement Corwall, Argyle Shore, Canoe Cove, Meadowbank, Nine Mile Creek, Rice Point et les environs. Des équipes ont été dépêchées sur place pour enquêter sur les causes de la panne , a déclaré Maritime Electric dans une publication sur Twitter vers 11 h.

Maritime Electric espère rétablir le courant vers l'heure du midi.