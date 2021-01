COVID-19 : 3270 nouveaux cas et 29 morts en Ontario

Des 3270 infections recensées lundi, Toronto en compte 917.

Parmi les autres régions les plus touchées : Peel (581 cas), York (389), Windsor-Essex (246), Ottawa (131), Waterloo (126), Durham (122), Middlesex-London (98) et Hamilton (94).

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine grimpe à 2982, s'approchant de la barre des 3000 pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Onze éclosions de plus ont été répertoriées au cours des dernières 24 heures dans les centres de soins de longue durée.

Plus du tiers des 626 foyers pour aînés de la province font actuellement face à une éclosion.

Par ailleurs, il y a 192 Ontariens infectés de plus à l'hôpital, lundi.

Hospitalisations liées à la COVID-19 :

La santé publique déplore 29 décès additionnels, lundi, portant le bilan à 4679 depuis le début de la pandémie.

Tout l'Ontario est pourtant en confinement depuis le 26 décembre.

Samedi, la province avait recensé 3363 nouveaux cas, soit le plus grand nombre d'infections en une journée depuis le début de la pandémie.

Au total, l'Ontario a recensé au total 194 232 cas depuis janvier 2020.

Il y a 2074 nouvelles guérisons, lundi.

La cheffe de l'opposition néo-démocrate, Andrea Horwath, presse le gouvernement de Doug Ford de mettre fin aux vacances des députés et de les rappeler en Chambre immédiatement.

Il y a une crise humanitaire dans les centres de soins de longue durée. Les aînés doivent crier et mendier pour avoir de la nourriture et de l'eau et ils sont laissés en plan, vulnérables à cette infection mortelle. L'Ontario tire aussi de l'arrière par rapport aux autres provinces pour ce qui est de la vaccination.

Andrea Horwath, cheffe du NPD