Les applications de livraisons de repas gagnent du terrain à Moncton

Les applications de livraison de repas à domicile gagnent du terrain au Nouveau-Brunswick. Les résidents de Moncton auront bientôt accès à UberEats vers la fin janvier, en plus de DoorDash et de SkipTheDishes.

Ces deux plateformes étaient déjà implantées à Moncton avant la pandémie, mais le nombre de restaurants qui y sont inscrits a considérablement augmenté depuis mars.

C’est un marché qui arrivait à Moncton de toute manière , croit Dominique Ratté, propriétaire des restaurants Guacamole à Moncton. Puis avec la pandémie, c’était vraiment un bon timing, dans le sens que là il y avait plusieurs restrictions et les gens avaient peur de sortir, alors c’était une façon de maintenir notre clientèle et de continuer à offrir notre service.

Popularité accrue depuis la pandémie

Dominique Ratté avait déjà entamé le processus d’inscription de ses établissements à l’une de ces plateformes avant l'arrivée de la COVID-19.

C’est quelque chose qui prend quand même plusieurs mois à mettre en place. Surtout avec la pandémie, ça a amené encore plus de délais, parce que plusieurs restaurants ont sauté sur ce bateau-là , explique-t-elle.

Dominique Ratté est la propriétaire des restaurants Guacamole à Moncton. Photo : Radio-Canada

En mars, les revenus provenant des services de livraison en ligne représentaient au moins 50 % du chiffre d’affaires de ses deux restaurants.

En changeant de phase, tranquillement, ces chiffres-là changeaient un peu. Donc on revoyait plus de trafic dans les restaurants et un peu moins au niveau de la livraison. Mais ça s’est pas mal maintenu à 20 à 25 % de nos ventes encore à ce jour ici.

Frais de livraison aux clients SkipTheDishes facture aux clients des frais de livraison de 2,99 $, DoorDash de 2,99 $ + 1,65 $ et UberEats de 3,99 $. L’application DoorDash impose, en plus des frais de livraison, des frais de service de 11 %.

Des coûts refilés aux restaurateurs

Les restaurants participants paient cher pour pouvoir profiter de la logistique des plateformes de livraison, qui perçoivent une commission pouvant atteindre près de 30 % des ventes.

Le restaurant mexicain Guacamole, qui a deux adresses à Moncton, offre le service de livraison par l'entremise de SkipTheDishes. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Dans le monde de la restauration, les ratios sont déjà assez serrés, c’est une bataille continue pour sauver des cennes noires, parce qu’il y a plusieurs grosses dépenses. Et le prix de vente d’un repas, c’est autour de dix-douze dollars. Il faut payer nos employés et la nourriture, qui ne cesse pas de monter avec la pandémie, et l’équipement de protection individuelle, qui s’ajoute , illustre Mme Ratté.

C’est sûr que ce n’est pas la réponse idéale, mais c’est mieux ça que d’avoir un trafic limité. Ça nous aide à flotter à travers cette année difficile de COVID. Dominique Ratté, propriétaire des restaurants Guacamole à Moncton

Certains restaurants offrent le service de livraison via plusieurs plateformes. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Certaines applications offrent de meilleurs taux de commission aux entreprises qui acceptent d'être un fournisseur exclusif. C'est notamment la raison pour laquelle les restaurants Guacamole ne sont inscrits que sur SkipTheDishes à l'heure actuelle.

Dans d’autres provinces, des restaurants ont trois ou quatre plateformes de livraison. On apprend et on se réajuste au fur et à mesure. On veut être le plus accessible possible et on veut avoir une formule qui a du bon sens au niveau des chiffres , expose la femme d’affaires.

La propriétaire de la franchise Cora de Dieppe, Johannie Doiron Robichaud, croit pour sa part que le gouvernement devrait encadrer les frais demandés par ces entreprises de livraison.

Qu’une loi soit faite pour qu'ils n'aient pas le droit de prendre plus que 15 %. Juste cela, ça pourrait nous permettre de faire un petit peu d’argent. On ne parle pas d’une grosse marge , demande Mme Doiron Robichaud.

Selon elle, l'idéal est lorsque les clients viennent eux-mêmes chercher leur commande après avoir appelé le restaurant.

Les serveurs sont habitués à avoir leur pourboire […] Quand tu commandes à travers ces plateformes-là, c’est les chauffeurs qui viennent chercher [la nourriture] qui ont les pourboires. Johannie Doiron Robichaud, propriétaire de la franchise Cora de Dieppe

C’est sûr que tous les restaurateurs sont redevables envers SkipTheDishes, parce que sans eux autres, ça aurait été encore plus difficile , admet Johannie Doiron Robichaud.

La propriétaire croit toutefois qu’il n’est pas souhaitable que des plateformes de ce type deviennent la nouvelle norme du secteur de la restauration.

Avec des informations de Marie-Ève Brassard et Isabelle Arseneau