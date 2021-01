COVID-19 : bilan stable et poursuite de la vaccination sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord n’enregistre pas de nouveaux cas de COVID-19 lundi et indique qu'à ce jour, près de 500 Nord-Côtiers ont été vaccinés.

Bilan du jour

Avec les sept nouveaux cas déclarés depuis le début de la nouvelle année, 310 Nord-Côtiers ont contracté le virus depuis le début de la pandémie.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 6

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 18

Manicouagan : 96

Minganie : 16

Sept-Rivières : 168 Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Deux nouvelles guérisons annoncées portent le total à 292 personnes qui sont remises de la malade. On compte 15 cas actifs à l’heure actuelle dans la région.

Selon le site internet du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , quatre Nord-Côtiers sont actuellement hospitalisés en raison du coronavirus.

Trois décès en lien avec le SRAS-CoV-2 sont également enregistrés.

Vaccination en cours

La campagne de vaccination se poursuit dans la région cette semaine.

Depuis le début de la campagne à la fin du mois de décembre, 478 doses ont été administrées. Ce sont 101 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Gustave-Gauvreau de Sept-Îles, 21 proches aidants et 356 travailleurs de la santé qui ont reçu ces doses.

La résidente du CHSLD de Sept-Îles, Rose-Annette Tremblay, est parmi les premières personnes de la région à avoir reçu le vaccin (archives). Photo : CISSS de la Côte-Nord

Le docteur Richard Fachehoun, médecin spécialiste en santé publique pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, explique que la campagne de vaccination pourra bientôt s'étendre à l'ensemble de la région.

Une chose est certaine, dès que nous aurons des doses du vaccin de Moderna, on va vacciner très rapidement tous les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région, de Tadoussac à Blanc-Sablon, jusqu’à Harrington Arbour , affirme-t-il.

Notre priorité c’est de vacciner tous les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Richard Fachehoun, médecin spécialiste en santé publique, CISSS de la Côte-Nord

La cadence de livraison des vaccins par le gouvernement provincial dictera la suite des choses pour la vaccination sur la Côte-Nord précise le Dr Fachehoun.

À écouter : Le Dr RichardFachehoun parle de la situation épidémiologique au retour des Fêtes en entrevue à l'émission Bonjour la Côte

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux prévoit commencer la vaccination du personnel de la santé de la région de Manicouagan cette semaine. L’opération aura lieu à l'hôpital Le Royer de Baie-Comeau. Comme le vaccin doit rester à une température très basse et ne peut donc pas être déplacé d’un lieu à un autre une fois livré, les Baie-Comois en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée devront attendre encore un peu avant de recevoir leur dose du vaccin.

Bilan provincial

À l'échelle provinciale, 2546 nouveaux cas et 32 décès supplémentaires ont été annoncés par le gouvernement lundi.