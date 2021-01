Réduire le budget de la police au profit des services civils à Toronto

Ils réclament des changements fondamentaux au sein des services de police de Toronto afin de lutter contre le racisme systémique. Trop souvent, la police a renforcé les injustices systémiques, les préjudices infligés aux Noirs, aux personnes racialisées et aux Autochtones , peut-on lire dans le rapport.

Les auteurs citent en exemple l’étude menée par la Commission ontarienne des droits de la personne, en 2020, pour mettre en lumière les inégalités propres à la surreprésentation des personnes noires dans les contacts avec la police de Toronto.

Une réallocation des fonds

Une vingtaine d’organismes communautaires joignent leurs voix en demandant dès maintenant la réallocation des ressources policières de manière à passer d’un modèle de maintien de l’ordre à un modèle de soutien des communautés.

Selon les auteurs du rapport, jusqu'à 340 millions de dollars en fonds actuellement utilisés par la police de Toronto pourraient être redistribués au sein de programmes sociaux plus adaptés aux besoins des populations.

Cette réallocation des ressources financières permettrait d’appuyer l’offre de services de proximité dans les domaines de la jeunesse, du sans-abrisme, de la santé mentale et de la violence fondée sur le genre.

Étant donné que la grande majorité de ces milieux ne nécessitent pas le recours à la force ou à l’arrestation, l’appel à des travailleurs sociaux comme premiers répondants est plus logique. Rapport Rethinking Community Safety : A Step Forward For Toronto

Selon les auteurs, cette approche communautaire permettrait de répondre aux besoins des populations vulnérables avec des interventions plus appropriées ainsi qu’à moindre coût.

Ils donnent notamment en exemple la réponse de la police de Toronto envers les personnes en situation de crise de santé mentale. 40 % de l’utilisation d’un pistolet Taser par le service policier résulte de ces interventions, selon le rapport.

À Toronto, près de 16 000 contraventions sont émises à des sans-abris chaque année. Plus de 90 % d’entre elles ne seront jamais payées, mais le coût du traitement demeure important, selon le rapport. Photo : Radio-Canada / Mugoli Samba

Le regroupement d’organismes demande entre autres la réallocation d'environ 150 millions de dollars du financement de la police de Toronto pour favoriser la réponse civile dans un contexte d’intervention en santé mentale.

Les personnes en situation de crise réagissent mal à la force et à la pression, et s'en sortent mieux avec le temps, l'espace et l'engagement positif , notent les auteurs qui citent par le fait même le programme CAHOOTS mis en œuvre en Oregon et qui utilise des travailleurs de proximité en santé mentale comme premiers intervenants.

La criminalisation des enjeux de santé mentale est un problème fondamental qui a été aggravé par l'impact que les interventions policières ont eu sur la communauté. Rapport Rethinking Community Safety : A Step Forward For Toronto

En complément, les auteurs du rapport demandent la réaffectation des services du 911 à un fournisseur indépendant et non policier qui permettrait d’attribuer le personnel ainsi que les services les plus qualifiés selon la nature des appels.

En 2018, plus de 58 % de tous les appels placés au 911 n'impliquaient aucune intervention policière sur le terrain, et près de la moitié étaient classés comme non urgents, précise le rapport.