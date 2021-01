Des étudiants victimes de la crise du logement à Moncton

Faute de politique de contrôle, les loyers ont augmenté de façon importante dans la région de Moncton et les étudiants de l'Université de Moncton en font les frais. Si certains favorisent la cohabitation à plusieurs, d’autres n’ont nul autre choix que de rester chez leurs parents.

C’est le cas d'Amélie Gallant, étudiante de quatrième année en Information-Communication, qui habite toujours à la résidence familiale.

Amélie Gallant a choisi de demeurer chez ses parents en raison du prix des logements à Moncton. Photo : Radio-Canada / Sindy Maricana

C’est une option qui lui permet de réduire ses dépenses.

J’ai regardé les prix des loyers en première année, en deuxième et troisième année d’université, puis j’ai fini par abandonner mes recherches, c’était trop dispendieux pour mon budget , constate-t-elle.

Sarah Claveau, étudiante en troisième année dans un baccalauréat multidisciplinaire, a aussi pris la décision de vivre chez ses parents à cause des droits de scolarité qui sont élevés.

Les frais de scolarité sont déjà assez chers comme ça, je préfère donc ne pas m'endetter encore plus. Sarah Claveau, étudiante à l'Université de Moncton

Pascale Lebeau, étudiante de deuxième année en biochimie, n'avait pas l'option de vivre chez ses parents. Originaire de Louiseville au Québec, elle a plutôt choisi de vivre en colocation.

Pascale Lebeau (à droite) partage son logement avec deux de ses coéquipières Catherine Longchamps (au centre) et Isadora Quirion (à gauche). Photo : Radio-Canada / Sindy Maricana

Elle partage un appartement avec deux de ses coéquipières des Aigles bleues.

Lorsque j'ai signé pour venir jouer au hockey au Nouveau-Brunswick c'est mon [entraîneur] qui m'a jumelé avec d'autres joueuses pour qu'on habite ensemble et qu'on fasse des connexions. En plus, ça revient moins cher de vivre à plusieurs que de vivre dans une résidence universitaire , admet-elle.

Pascale Lebeau s'estime chanceuse de pouvoir profiter d'une bourse sportive.

D'autres doivent trouver des économies ailleurs.

La banque alimentaire est plus fréquentée

D'avril à décembre, 1065 sacs ont été distribués aux étudiants qui faisaient appel à la banque alimentaire de l’Université de Moncton.

Une première pour la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) qui n’a jamais distribué autant de sacs. Selon l’agent de recherche et de projets de la FÉÉCUMFédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton , Raymond Blanchard, la pandémie y est pour quelque chose.

La FÉÉCUM distribue beaucoup de sacs de denrées alimentaires. Photo : Radio-Canada

Ce sont principalement des étudiants internationaux qui viennent chercher de la nourriture. Plusieurs programmes existent pour les étudiants canadiens, mais pas pour les étudiants internationaux qui font donc appel à nos services , explique Raymond Blanchard.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, un appartement de deux chambres coûtait 798 $ par mois en 2016, alors qu'en 2019 le prix moyen était de 870 $ par mois.

Un reportage de Sindy Maricana