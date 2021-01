La pandémie profite à l'École d'agriculture de Nicolet

Un texte de Maude Montembeault

Au son d’une musique classique, Nicole Philippe, 71 ans, arrose les plantes d’une des sept serres de l'École d’agriculture de Nicolet. C’est le plus beau cadeau de ma vie! Je vis quand je viens ici. Dans les plantes, on aurait dit qu’il n’y a plus rien qui existe , s’exclame-t-elle avec son accent haïtien.

Nicole Philippe a découvert l’existence de l’École d’agriculture de Nicolet en suivant des cours d’anglais au Centre de formation générale et professionnelle du Centre de services scolaires de la Riveraine. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Madame Philippe a été embauchée, en 2018, comme jardinière à l’École après y avoir elle-même étudié. Après sa retraite comme travailleuse sociale dans le réseau de la santé québécois, elle a décroché, à l’aube de ses 70 ans, deux diplômes d’études professionnels. Un en horticulture et jardinerie. L’autre en fleuristerie.

C’était la passion pure, et moi, je me suis laissée entraîner dans la vague de cette passion pour les plantes, les fleurs, l’horticulture.

Son rêve de petite fille se réalise. Après ses études secondaires en Haïti, ses parents lui ont fait comprendre que l’agronomie, le domaine qu’elle convoitait, n’était pas une voie d’avenir pour une jeune femme. On m’a fait comprendre que, pour une fille, l’agriculture, l’agronomie, ce n’était pas rentable.

Depuis le début de la session d’automne, elle a vu les serres se remplir, non seulement de plantes de toutes sortes, mais de beaucoup plus d’étudiants que par le passé.

Quatre fois plus d’inscriptions qu’il y a 2 ans

Est-ce que c’est la COVID-19? Si l’on remonte, il y a deux ans, l’École était pratiquement vide. Pas d’étudiants en fleuristerie. L’horticulture, quelques-uns. Production horticole, non plus. Mais cette année, comme vous voyez, ça bouge! , explique la directrice du Centre de formation générale et professionnelle, Monique Rivard.

La formation en production horticole est celle qui connaît le plus grand engouement. Les inscriptions ont doublé, seulement dans la dernière année, et quadruplé depuis deux ans.

La COVID-19 nous a aidés. On voit que les priorités de notre société changent. Les gens veulent de plus en plus travailler la terre , confie-t-elle.

Monique Rivard dirige le Centre de formation générale et professionnelle de la Riveraine depuis 2018. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Elle croit que les récentes annonces du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, pourraient intéresser davantage d’étudiants au programme.

Ceux déjà inscrits caressent le rêve de produire fruits et légumes, en serre ou non. Plusieurs se sont inscrits au programme, après une profonde réflexion, en plein premier confinement, ou effectuent un changement de carrière, parce que leur métier est devenu précaire.

En plus d’enseigner à l’École d’agriculture, Sophie Martinbeault dirige La Ferme Vivante de Saint-Wenceslas. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Ça valorise et ça rend un peu le rêve agricole plus accessible à plus de gens, à plus de jeunes et parfois moins jeunes, qui veulent parfois se lancer en affaires , témoigne l’enseignante, Sophie Martinbeault, aussi propriétaire d’une ferme de fruits et légumes biologiques.

Projet de modernisation

C’est dans cet élan que la direction de l'École a soumis, au ministère de l’Éducation, un projet de modernisation de ses serres, vieilles de plus de vingt ans. Les bris d’équipements et les ennuis de chauffage surviennent de plus en plus souvent.

Nicole Philippe dans l'une des serres de l'École d'agriculture de Nicolet. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

L’École souhaite offrir aux futurs maraîchers des équipements de leur temps. Il s’agirait d’un investissement de plusieurs millions de dollars.

Nicole Philippe salue le plan de Québec pour une autonomie alimentaire. Moi, j’ai toujours cru en la capacité du Québec et j’y crois encore. [...] En plus de ça, la COVID-19 vient nous démontrer qu’il ne faut pas attendre que d’autres nous envoient des choses quand on peut le faire chez nous.

Avec deux diplômes professionnels, Nicole Philippe est la vétérane des étudiants ayant terminé ses études à l’École d’agriculture. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Son parcours et celui des étudiants qui veulent mettre la main à la pâte inspirent. À commencer par la directrice de l’École elle-même. Une fois à la retraite, Monique Rivard se promet, elle aussi, de s’inscrire comme étudiante à l’un des programmes de l’École d’agriculture.