L'année 2020 est à oublier pour l’industrie touristique, conclut la présidente de Tourisme Rivière-du-Loup, Joanna Lortie. Alors que l’heure est au bilan et aux prévisions pour la prochaine année, les perspectives pour 2021 ne s'annoncent guère mieux.

Celle qui est également coprésidente de l'hôtel Universel de Rivière-du-Loup qualifie tout de même la saison estivale de potable .

Cependant, 2020 n’aura été finalement qu’une pâle version de ce qu’elle promettait.

Du côté des activités, comme des congrès et des événements, à Rivière-du-Loup, notre calendrier laissait présager la meilleure année de tous les temps avant la COVID. La pandémie a mis fin à tout cela , raconte Mme Lortie.

Pour l’industrie, c’est plutôt une année à oublier! Joanna Lortie, présidente, Tourisme Rivière-du-Loup

La subvention salariale déployée par le gouvernement fédéral aura tout de même permis de sauver les meubles, indique la présidente.

L’année 2021 ne sera pas l’année du retour à la normale, ajoute la présidente de Tourisme Rivière-du-Loup. Si la vaccination contre la COVID-19 est un succès, l’année pourrait prendre une autre tournure, mais encore faut-il être prêt.

On va avoir besoin d’adaptation. Je ne vous cacherai pas qu’on va être un peu rouillé. Peut-être qu’à l’automne on va pouvoir avoir des événements de moyenne envergure, mais on va voir , précise Mme Lortie.

La neige salvatrice attendue

À l’heure actuelle, la saison touristique hivernale est catastrophique , estime la présidente.

L’absence de neige en est principalement la cause.

La motoneige est un sport d’hiver très prisé au Bas-Saint-Laurent, mais avec le peu de neige qu’on a, c’est au point mort. Une bonne bordée, ça ferait du bien , soutient Joana Lortie.

D'après une entrevue d'Éric Gagnon à l'émission Info-Réveil