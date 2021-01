L’école en classe ou en mode virtuel en janvier?

La pause imposée par le gouvernement Legault, incluant la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, doit prendre fin le 11 janvier.

Toutefois, le nombre de cas demeure élevé dans la province. Dans son dernier bilan, les autorités rapportent 7663 nouveaux cas entre le 31 décembre et le 2 janvier.

S'il faut mettre en ce moment l'école en virtuel pour s'assurer que nos parents soient soignés et que les gens qui ont le cancer aient les traitements nécessaires, bien évidemment que c'est ce qu'on va faire , fait savoir Daniel Gauthier, président du syndicat.

On voit le nombre de cas augmenter, le nouveau variant qui vient d'apparaître [...] Mais d'un autre côté on sait les impacts majeurs que ça a pour les élèves et on s'en inquiète , ajoute Marie-Luce Higgins, enseignante de français au secondaire.

Les profs s'attendent inévitablement à devoir enseigner en ligne au mois de janvier. Ce n’est pas ce qu'on souhaite, ce n’est pas ce que les enseignants souhaitent. Marie-Luce Higgins, enseignante de français au secondaire

En faire plus

À ce moment-ci, autant les élèves du primaire que du secondaire sont attendus en classe le 11 janvier. Toutefois, M. Gauthier croit que le gouvernement devrait changer sa stratégie en réduisant le nombre d’élèves en présentiel. Il pourrait, entre autres, disperser les élèves du primaire dans tous les établissements de la province.

Assurément que les solutions passent par pouvoir continuer à les voir, avoir un contact avec eux, pas juste virtuel , renchérit l’enseignante.

Avant la fermeture des classes à la mi-décembre, les établissements scolaires étaient devenues des lieux de propagation importants dans la province.

Le retour en classe en ce moment, on constate qu'il n'est pas sécuritaire, donc on ne peut pas espérer qu'en fermant quelques semaines on revienne avec les mêmes règles , affirme le président du syndicat.

À la mi-décembre, 40 % des écoles de la province recensaient un ou des cas actifs de contamination, pour un total de 1204 écoles touchées au Québec. Photo : Radio-Canada

La ventilation

Il croit notamment que la question de la ventilation dans les écoles doit être prise en charge. Je crois qu’il faut peut-être prendre des choix courageux , souligne Daniel Gauthier.

Un groupe d’experts a d’ailleurs publié une lettre ouverte lundi dans laquelle il demande à Ottawa de mettre à jour les directives provinciales afin de rendre compte du rôle de la ventilation et des aérosols dans la transmission de la COVID-19.

Parmi les recommandations qu'il s’adresse aux autorités provinciales, le groupe conseille d’ordonner l’inspection des systèmes de ventilation et de financer leur mise à niveau dans les institutions publiques essentielles, comme les écoles et les CHSLD.

Avec les informations d'Alexane Drolet