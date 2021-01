Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 en Saskatchewan est sous-estimé

Fin décembre, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a annoncé qu’une analyse des données sera faite pour ensuite comparer les différences de méthodes avec d’autres juridictions.

Selon les normes utilisées par l’Autorité de la santé de la province (SHA), les patients ayant contracté le coronavirus, mais qui ne sont plus contagieux se voient retirés de la liste des patients officiellement encore hospitalisés, même s’ils reçoivent toujours des traitements.

Pour des experts de santé en Saskatchewan, cette révélation soulève plusieurs soucis, notamment un manque de transparence auprès du public.

Ma préoccupation majeure est que nous transmettons peut-être une impression trompeuse au public que les choses ne sont pas aussi graves qu'elles le sont vraiment. Dr Dennis Kendel, médecin à Saskatoon

Souci de transparence

Médecin à Saskatoon, le Dr Dennis Kendel soutient que la méthode utilisée par la province est d’autant plus étrange qu’elle ne l’est même pas pour d’autres maladies. Il soulève un autre problème : le nombre d’hospitalisations apparaissant plus bas qu’il ne l'est en réalité, cela peut faire croire à la population que la COVID-19 est bien gérée par la province.

Le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, pense lui aussi que ces données peuvent influencer la population.

Les données sur les dépistages sont importantes, mais elles varient en fonction du nombre de personnes qui se font réellement tester. Mais les personnes qui tombent malades et sont à l'hôpital, c’est probablement la mesure la plus claire pour voir ce qu’il se passe réellement , avance Ryan Meili.

La sous-estimation du nombre de patients hospitalisés présente aussi un risque en termes de compréhension des limites du système de santé. La Dre Anne Huang, ancienne médecin hygiéniste adjointe de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , se dit particulièrement préoccupée par ces révélations.

Pour elle, si le nombre exact de patients n’est pas correctement dévoilé, cela veut aussi dire que le nombre exact de ressources disponibles, comme les lits en soins intensifs, n’est pas fiable.

Donc, si nous ne les comptons pas comme des hospitalisations liées à la COVID-19, cela signifie que nous perdons la trace de l'utilisation des soins de santé associés au COVID-19.

Avec les informations de Julia Peterson