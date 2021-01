Les chercheurs du laboratoire de Winnipeg tentent de trouver des variants de la COVID-19

Le premier variant a été détecté au Royaume-Uni le 14 décembre. Il est par la suite apparu en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec.

Au moment où ce nouveau variant a été annoncé, les chercheurs de Winnipeg ont utilisé leurs outils pour déterminer ce qui était connu au Canada et définir les prochaines étapes clés.

Nous sommes maintenant à l’étape d’essayer de créer les virus. Cela nous permettra de faire plus d’expérimentations en laboratoire. Nous essayons de pousser la science encore plus loin , explique le chef intérimaire du Laboratoire national de microbiologie, le Dr Guillaume Poliquin.

Les chercheurs de Winnipeg développent des outils pour lire le code génétique du virus, à la recherche de mutations. Celles-ci sont fréquentes, au fil du temps, pour les virus comme la COVID-19.

Une scientifique du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg prépare une séquence de génomes pour détecter des mutations possibles. Photo : Photography LTD / Cory Aronec

Détecter un variant

Guillaume Poliquin compare le virus à un livre contenant des codes génétiques.

Quand nous sommes à la recherche d’un variant, nous recherchons une mutation, une erreur ou un changement dans la séquence. Guillaume Poliquin, chef intérimaire du Laboratoire national de microbiologie et médecin

Ce changement peut affecter la transmission du virus et sa détection, explique le médecin.

Bien que le nouveau variant semble plus contagieux, les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve pour démontrer qu'il est plus mortel, résistant aux vaccins, ou plus difficile à détecter que la forme de COVID-19 la plus répandue.

L’été dernier, un autre variant du virus, connu sous le nom de D614G, est apparu au Canada, mais les scientifiques ont conclu qu’il n’était pas plus contagieux.

Un réseau mondial

Le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg transmet de l’information concernant le virus à un réseau de scientifiques au Canada et dans le monde.

Par exemple, si un nouveau variant était encore détecté et avait besoin d’un test pour être identifié, ce travail serait fait au laboratoire de Winnipeg.

Les chercheurs du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg développent des outils pour lire le code génétique du virus, à la recherche de mutations. Photo : La Presse canadienne

Nous pourrions ensuite transmettre les informations et le savoir-faire à travers le pays , explique Guillaume Poliquin.

Les experts du laboratoire s'efforcent de mettre au point des technologies pour tester les Premières Nations.

Ils surveillent également les eaux usées dans certaines zones pour essayer de comprendre comment le virus se transmet au niveau communautaire.

Selon les informations d’Austin Grabish et Cameron MacLean