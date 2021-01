Le nombre de magasins de cannabis à Ottawa pourrait quadrupler en 2021

Ottawa pourrait voir le nombre de magasins de cannabis sur son territoire quadrupler au cours de la nouvelle année, selon un bulletin d’information sur le site web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).

Il y a actuellement une douzaine de détaillants qui ont été autorisés à ouvrir , alors qu’un peu moins de 30 demandes d’autorisation sont en cours avec la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario . La Commission a d’ailleurs indiqué ne pas commenter les résultats ou les délais d’approbations des licences.

Le propriétaire de Canna North, Eric Lewinson, fait partie des nouveaux venus dans le marché du cannabis ottavien. Ce dernier affirme se concentrer sur une approche sans fioriture contrairement aux nombreux détaillants actuels, lui permettant ainsi de demeurer compétitif.

La plupart des emplacements où M. Lewinson a fait une demande n’ont pas de forte concentration de magasins de cannabis. Si je vais dans un endroit ou un marché où il y a déjà six magasins, j’y vais parce qu’il n’y a pas de magasins comme le mien , lance-t-il.

À la mi-décembre, il a ouvert son premier magasin sur la rue Preston. Il a également obtenu le feu vert pour en ouvrir un autre sur le chemin Hunt Club peu de temps après, et est en attente d’une troisième autorisation, cette fois sur le chemin Baseline.

M. Lewinson souligne avoir choisi son emplacement sur la rue Preston, le site d’un ancien dispensaire illégal, parce qu’il montrait une place dans le marché pour ses produits. Son autre emplacement sur le chemin Baseline hébergeait également un magasin de cannabis avant la légalisation.

Aucun grand marché n’est intéressé à adopter une approche tête première en ciblant strictement les clients traditionnels , soutient le propriétaire.

L’homme de 26 ans estime qu’il y a eu un examen plus minutieux lors de ses quatre vérifications d’antécédents avec la Police provinciale de l’Ontario (PPO) avant que sa licence ne lui soit octroyée bien qu’il n’ait pas participé aux précédentes opérations sur ces sites.

Plus de surveillance demande Mathieu Fleury

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, souhaiterait que les propriétaires qui profitent de loyers commerciaux élevés sur ces dispensaires fassent l’objet d’examens similaires de la part de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario . Je vois le propriétaire comme étant complice , dit-il.

La motion du conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, appelant à des règles plus strictes, a été adoptée par le conseil municipal l'été dernier (archives). Photo : Radio-Canada

La CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario soutient que les personnes qui exploitent des magasins illégaux après que la province ait adopté sa politique de tolérance zéro en octobre 2018 ne peuvent pas obtenir une licence d’exploitation pour vente au détail, une autorisation ou une licence de gérant de magasin de vente au détail.

La Commission évalue si un propriétaire a sciemment autorisé un dispensaire illégal à fonctionner dans un examen d’admissibilité d’une demande.

Le conseiller Fleury plaide aussi pour une surveillance plus stricte du regroupement de la vente au détail de cannabis. Par ailleurs, sa motion appelant à des règles plus strictes a été adoptée par le conseil municipal l'été dernier. La province n’a toutefois apporté aucun changement.

Des gens ont fait la file pour des commandes prépayées au magasin de cannabis Superette à Ottawa, le 4 avril 2020, juste avant que les magasins de cannabis soient condamnés à fermer. Quelques jours plus tard, la province a annoncé que les magasins pouvaient offrir des commandes et la livraison (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Des résidents de la Basse-Ville ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la concentration des magasins de cannabis dans le secteur. M. Fleury estime que cette concentration entraine l’augmentation des loyers commerciaux, ce qui fait potentiellement fuir les épiciers, les détaillants indépendants ou les cafés.

Certains courtiers commerciaux ne louent à personne d’autre que ceux qui ont une licence de vente de cannabis. C’est similaire à ce qu’on a vu dans le passé avec les licences d’alcool , explique le conseiller.

Les emplacements des magasins de vente de cannabis sont à la discrétion du demandeur et peuvent être partout où la vente au détail est autorisée à condition d’être à 150 mètres d’un autre magasin de cannabis et des écoles, indique la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario .

