Un poisson en voie d’extinction fait son grand retour et déconcerte les pêcheurs

Les scientifiques affirment qu'au cours des 50 dernières années, les stocks de sébaste bocaccio ont baissé d'environ 95 %.

Mais depuis 2016, le bocaccio s’est massivement reproduit après un ensemble de pratiques mises en place par Pêches et Océans Canada, des environnementalistes, des chefs autochtones et des pêcheurs.

Ces mesures consistent notamment à éviter les zones où se trouve l’espèce, à fixer des quantités restrictives pour les prises autorisées et à reverser le produit de la vente et de la transformation du bocaccio capturé au financement de l'effort de reconstitution de l'espèce.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

C'est une excellente nouvelle et une terrible nouvelle indique Brian Mose, le capitaine et représentant de l’Association Deep Sea Trawlers en Colombie-Britannique.

La bonne nouvelle, c’est que le bocaccio peut bientôt être retiré de la liste des espèces menacées.

Cependant, leur population croissante crée un nouveau défi pour l'industrie de la pêche : ils sont facilement surpêchés alors que les pêcheurs ciblent d'autres poissons de fond plus précieux tels que la morue et la sole.

Il y a moins d'endroits où nous pouvons aller sans les intercepter, et cela sur une très grande surface , affirme Brian Mose.

Le directeur général de la Société canadienne pour la recherche et la conservation des poissons de fond, Bruce Turris, explique que certains capitaines ont peur d'aller pêcher .

D’autres, selon Brian Mose, indiquent se demander si le nombre de bocaccios capturés ne va pas mener à la fermeture de leur exploitation et mettre 50 ou 60 personnes au chômage pour le reste de l'année?

Car la mauvaise nouvelle pour les pêcheurs est qu’une limitation stricte du nombre de bocaccios qu’un pêcheur peut attraper s'accompagne d'une sanction sévère. Une fois que le pêcheur a atteint une limite de poids, il ne peut plus pêcher aucun type d'espèce.

Un équilibre à trouver

Pour tempérer l'effet du bocaccio sur l'industrie qui capture et traite entre 140 000 et 150 000 tonnes de poissons chaque année, Pêches et Océans Canada a augmenté la quantité de prises accessoires autorisées.

Les parties prenantes espèrent que de nouvelles évaluations et enquêtes sur le nombre de bocaccios permettront de procéder à des ajustements ou de prendre d'autres mesures.

Toutes les parties s'accordent à dire que la collaboration a joué un rôle essentiel dans la protection de l'espèce, et que c'est la collaboration qui est nécessaire pour relever ce nouveau défi.

Le bocaccio est en soi un bon exemple d'un stock en déclin, des parties prenantes, du ministère qui se rend compte que quelque chose ne va pas, qui réagit à cela et qui obtient ensuite un résultat positif , souligne Adam Keizer, le directeur régional de Pêches et Océans Canada.

C'est un exercice d'équilibre , poursuit-il. Selon lui, l'approche adoptée pour la reconstitution du bocaccio et la gestion de son retour ouvre une voie potentielle pour la reconstitution d'autres espèces confrontées à un sort similaire.

Avec les informations de Chad Pawson