Les gîtes estriens dressent un bilan alarmant de leur saison

Six des dix-huit gîtes membres de l'Association ont fermé leurs portes temporairement, rapporte leur présidente Nicole Vincent.

L’achalandage était très bas. On dirait une moyenne d’occupation d’environ 10 %. Traditionnellement, les gîtes sont complets à 85-90 % pendant le temps des Fêtes , note-t-elle.

Ça a été extrêmement tranquille et le mois de janvier s’annonce vraiment mort pour tous les gîtes de l’Estrie , ajoute-t-elle.

Selon elle, les aides gouvernementales sont insuffisantes pour assurer la survie de plusieurs gîtes.

Le propriétaire du Manoir de la rue Merry, Benjamin Alexandre, est du même avis et juge que le gouvernement provincial n’en fait pas assez pour aider l'industrie.

Il note que puisque le gouvernement provincial autorise son gîte à ouvrir, certaines aides fédérales lui sont maintenant refusées.

On va tenir je ne sais pas combien de temps, peut-être un mois, deux mois, trois mois. Ça va tout dépendre de la reprise. Benjamin Alexandre, propriétaire du Manoir de la rue Merry

Il ne veut cependant pas trop se faire d'espoirs.

La reprise, on sait très bien que tant qu’il n’y aura pas de vaccination à grande échelle... De notre côté à nous, on ne voit pas de reprise avant le mois d’avril, le mois de mai et rien n’est sûr non plus à ce niveau-là , conclut-il.

D’après les informations de Thomas Deshaies