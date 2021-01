Un temps des Fêtes achalandé sur les pentes, mais pas dans les hôtels

Si la neige n’a pas été au rendez-vous le 24 et 25 décembre, les skieurs eux le sont. Dame nature n’a pas été de notre côté pour le jour de Noël, mais par la suite, on a quand même réussi à avoir de belles journées de ski , souligne Mélanie Morneau, directrice générale du centre de ski Le Relais.

Malgré ces deux jours de fermeture complète, la station a pu reprendre l’enneigement de ses pistes pour augmenter son nombre de visiteurs.

On peut skier de façon sécuritaire et avoir du plaisir sur les pentes cet hiver. Mélanie Morneau, directrice générale du centre de ski Le Relais

La clientèle réserve sa place avant de venir, donc l’achalandage se passe très bien [...] on a été complet tout le temps des Fêtes, mais ça nous permet aussi d’offrir une expérience sans attente, les gens respectent le deux mètres sur les pistes et le port du couvre-visage , souligne-t-elle.

Pour l’instant 17 pistes sont ouvertes et 2 autres devraient s’ajouter à cette offre cette semaine. Au fur et à mesure de l’hiver [...] on va pouvoir ouvrir un plus grand nombre de places , ajoute-t-elle.

Des hôtels peu occupés

Le Château Frontenac, figure emblématique de la ville de Québec Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Normalement la période des Fêtes est lucrative pour l’industrie touristique, mais pas cette année. Pandémie oblige, les touristes internationaux sont absents et les taux d’occupation sont très bas dans la région, déplore Marjolaine De Sa, directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec.

Alors qu’il atteint normalement 90 %, il se situe plutôt cette année entre 25 % et 30 %. La clientèle est surtout québécoise et même souvent régionale. Nos établissements se sont adaptés, mais la clientèle également , fait-elle savoir.

On veut remercier les Québécois d’être venus dans la Capitale-Nationale, Lévis et les environs. Marjolaine De Sa, directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec

Elle redoute une autre année difficile. On le sait très bien que 2021 va être la même affaire, donc c’est de venir nous voir, faut pas oublier qu’on a notre beau centre-ville, mais à 20-25 minutes, on a tous nos espaces verts, nos espaces blancs également , souligne-t-elle.

Ce qui affecte le moral des troupes, c’est surtout la perte de nombreux employés. Ce qui est le plus pénible tant tout ça, c’est le 85 % de notre masse salariale qu’on a dû laisser aller, qui sont soit sur le chômage, soit qui n'ont plus de lien d’emploi avec l’employeur , rapporte Mme De Sa.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf