Des centres de ski alpin ouverts au Manitoba malgré la pandémie

Les skieurs et les planchistes peuvent profiter de l’ouverture de la majorité des pistes au Manitoba. Toutefois, un bon nombre de restrictions sanitaires rendent les ouvertures plus compliquées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le centre de ski alpin Mystery Mountain Winter Park a ouvert ses portes samedi.

Les pistes sont situées à 20 kilomètres au nord-ouest de Thompson, soit à environ 780 kilomètres au nord de Winnipeg. Le centre Mystery Mountain est le seul au Manitoba à être géré par des bénévoles.

Plusieurs changements au menu

Les pistes et les remonte-pentes peuvent être utilisés, mais le chalet demeure seulement ouvert pour la location d’équipement et la vente de billets, explique l’un des nombreux bénévoles du centre Mystery Mountain, Kacper Antoszewski. Il donne des cours et serpente les pistes pour patrouiller.

Les gens doivent apporter de la nourriture et se réchauffer dans leur voiture, car ils ne peuvent pas profiter du chalet.

Kacper Antoszewski est un bénévole avec le club de ski de Thompson qui se charge de surveiller le centre de ski Mystery Mountain. Photo : CBC / Rachel Bergen

Les dernières modifications des mesures sanitaires, incluant celles pour les activités extérieures, seront en vigueur jusqu’au 8 janvier. Les gens peuvent pratiquer des sports d’hiver, mais doivent respecter une limite de cinq personnes par groupe (à l'exception des maisonnées de plus de cinq résidents).

Quoique déconseillés, les Manitobains peuvent se rencontrer à l’extérieur dans un lieu public. Les gens doivent cependant porter un masque, respecter la distanciation physique et demeurer à la maison s’ils sont malades.

L'année dernière, le chalet du centre Mystery Mountain était rempli de skieurs et de planchistes qui se réchauffaient ou prenaient une collation. Cette année, ils devront le faire à l'extérieur ou dans leur voiture. Photo : CBC / Rachel Bergen

Aperçu des autres centre de ski alpin

Le centre de ski Falcon Ridge, dans le Whiteshell au sud-est du Manitoba, a ouvert ses portes au public la semaine passée avec, en poche, plusieurs défis.

Les billets sont vendus selon une limite prédéterminée et les gens doivent les acheter en ligne.

Le gros morceau est de devoir communiquer avec les clients à l’avance , explique la gérante Caleigh Christie.

Les amateurs de plein air profitent au maximum de l'hiver sur les pentes des pistes de ski de Falcon Ridge dans le Whiteshell. Photo : CBC / Karen Pauls

Un autre défi est celui du climat, soit des températures plus douces, selon Caleigh Christie, car les employés se sont efforcés de maintenir les 30 kilomètres de pistes malgré le peu de neige.

Le centre de ski Asessippi est lui aussi ouvert, mais les visiteurs doivent aussi acheter leurs billets à l’avance dans le but de minimiser les foules.

Le centre de ski de Stony Mountain n’a toutefois pas pu accueillir les visiteurs cette année.

La direction a indiqué dans une publication Facebook à la mi-décembre ne pas pouvoir être en mesure d’assurer la santé et la sécurité des employés cet hiver , en raison du contexte de la pandémie.

Selon les informations de Rachel Bergen et Marjorie Dowhos