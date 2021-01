Aire protégée du lac Kénogami : les villégiateurs s'impatientent

Le lac Kénogami n’apparaît toujours pas dans la liste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en tant que nouvelle aire protégée du Québec.

Les citoyens du secteur estiment la situation aberrante après autant d’années d’activisme, mais malgré tout ils ne perdent pas espoir.

Je crois en l'intelligence humaine. Je crois qu'à un moment donné, quand on arrive au bout, on revire de bord. Et j'espère que le Québec ne sera pas la risée de la planète au niveau de la gestion forestière , croit l’ex président de l'APLKAssociation pour la protection du lac Kénogami , Claude Collard.

Il accuse toutefois le gouvernement de sans cesse reculer le moment où le lac Kénogami pourra enfin être sur la liste des aires protégées du Québec.

L’industrie forestière salue la décision

L'Alliance Forêt Boréale se réjouit, quant à elle, de la décision du gouvernement car créer une aire protégée au sud du lac Kénogami bloquerait de manière significative les activités forestières.

Ce qu'on souhaite, c'est que les aires protégées mises en place répondent à des carences écologiques pour s'assurer que les écosystèmes protégés sont suffisamment représentatifs de la forêt boréale dans laquelle on vit. Mais on ne veut pas que ces aires protégées aient des impacts négatifs sur les activités forestières , précise le directeur général de l'Alliance Forêt Boréale, Aldé Gauthier.

M. Gauthier souhaiterait plus de collaboration avec les membres de l’association pour la protection du lac Kénogami. Mais les villégiateurs s’opposent fermement à la récolte forestière dans leur secteur.

Ils sont fermés à toutes possibilités de solutions sauf si c'est la leur qui va être mise en œuvre. Aldé Gauthier, directeur général de l'Alliance Forêt Boréale

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n'a pas été en mesure de préciser pourquoi le lac Kénogami n'apparaît pas sur la liste des aires protégées. Un porte-parole doit donner des détails la semaine prochaine.

Selon un reportage de Marie-Michèle Bourassa.