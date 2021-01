La construction a le vent dans les voiles malgré la pandémie

Contrairement à d’autres secteurs de l’économie, la construction a connu une certaine vivacité dans la dernière année, alors que les Québécois ont eu plus de temps pour envisager des rénovations.

La COVID-19 a compliqué la tâche de bien des entrepreneurs en construction. Comme plusieurs de ses collègues, Jean-Daniel Drapeau a dû revoir à de nombreuses reprises les échéanciers des différents projets qu'il avait à réaliser.

Avec du recul, cependant, le directeur des opérations et surintendant pour AGM Construction réalise toutefois que la pandémie n'aura pas eu d'impacts catastrophiques dans le domaine de la construction.

Que ce soit dans le domaine résidentiel, commercial, pour des rénovations ou encore pour des constructions neuves, les Québécois ont eu amplement le temps de réfléchir à leurs projets lors du confinement.

Le budget voyage s'est transféré en investissement immobilier. Les terrasses, les aménagements extérieurs et les coins feu, on en a profité cet été! , observe M. Drapeau.

Jean-Daniel Drapeau, directeur des opérations et surintendant pour AGM Construction. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

À titre d'exemple, la Ville de Rivière-du-Loup a émis 200 permis de rénovation ou de construction de plus que l'année dernière. Plus de 1300 en 2020, comparativement à 1100 en 2018 et 2019.

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, l'APCHQ, dénote également une hausse du nombre de chantiers dans la dernière année, même durant le congé forcé de six semaines dû à la pandémie.

Quand ils ont confiné, la première semaine que la construction a pu recommencer, ç'a été fou. J'ai dû faire au moins 20 soumissions dans la même semaine , se rappelle Anthony Bernier, président d'ABConstruction KRTB.

Pénurie de matériaux

Cette relance inespérée a aussi créé différents problèmes inattendus. Vers la fin de la saison estivale, certains matériaux sont devenus plus difficiles à trouver.

La terre a arrêté de tourner pendant six semaines, sauf pour les services essentiels. Toutes les usines comme les portes et fenêtres ont recommencé, mais avec moins de monde, en agrandissant la chaîne [de production] et [en espaçant] les personnes qui y travaillent. Ça a amené un ralentissement de production , explique Jean-Daniel Drapeau.

Souvent, pour terminer des projets, j'ai fait la tournée des quincailleries par ici et j'ai même dû aller chercher du matériel à Québec , explique de son côté Anthony Bernier.

Ce problème a aussi frappé de plein fouet les quincailleries. Chaque année, les propriétaires des commerces commandent en décembre le bois d'œuvre qu'ils pourront vendre le printemps et l'été suivant.

À partir du mois d'août, on a commencé à avoir des ruptures de stock et de la difficulté à s'approvisionner. Vu qu'il y avait une rareté sur le marché, les prix se sont mis à gonfler , rapporte Karine Anctil, la propriétaire du magasin Rona de Rivière-du-Loup.

Le prix du bois a augmenté durant la pandémie (archives). Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Pour certains produits, le prix a doublé au cours de la dernière année. Résultat : certains résidents ont décidé de reporter leurs projets de construction. Selon plusieurs experts, il serait étonnant de voir le prix retourner à ce qu'il était avant la pandémie.

C'est sûr que ça va baisser un peu, mais pas tant que ça. On s'attend encore à avoir un très gros printemps parce que la pandémie ne sera pas finie , prévoit Mme Anctil.

Malgré cela, les entrepreneurs ne s'attendent pas à subir les contrecoups du prix des matériaux. Ils anticipent que les travaux et les rénovations continueront d’avoir la cote en 2021.

D’après le reportage de Patrick Bergeron.