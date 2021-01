Le petit nouveau du quartier déneige la piste cyclable dans Maizerets

Dominic Leblanc a emménagé dans Maizerets cette année et y passe son premier hiver. Se déplaçant à vélo en toute saison, le petit nouveau du quartier ne faillit pas à la tâche.

À chaque bordée de neige que Dame Nature amène, il s'assure de retirer rapidement les flocons au sol afin de permettre le passage des vélos. D'abord avec une pelle et depuis peu équipé d'une souffleuse, il déneige le tronçon situé entre le Domaine de Maizerets et l'usine de Papiers White Birch, sous les bretelles de l'autoroute Dufferin-Montmorency.

Rencontré par Radio-Canada cette fin de semaine après une importante accumulation, il en était à sa sixième opération déneigement citoyenne.

Dominic Leblanc n'a pas attendu que la Ville de Québec prenne l'initiative de déneiger un tronçon entre le quartier Maizerets et la Basse-Ville de Québec. Photo : Courtoisie/Dominic Leblanc

Détour dangereux

J'ai décidé de déblayer ce qui est utilisé , a-t-il dit à propos de son initiative. Je me suis rendu compte que la piste cyclable était hyper achalandée, non déneigée. Et quand l'hiver est arrivé, les gens devaient passer par de la Canardière et des Capucins, deux boulevards passants et dangereux.

Je ne comprenais pas pourquoi la Ville ne le faisait pas déjà, alors j'ai décidé de le faire moi-même. Dominic Leblanc, résident du quartier Maizerets

Chaque opération dure entre 30 à 90 minutes, selon Dominic Leblanc, qui évalue la distance à déneiger à environ 1,5 kilomètre. Les premières fois je l'ai fait à la pelle, là je le fais à la souffleuse , raconte le citoyen motivé. Son initiative n'a d'ailleurs pas tardé à faire écho dans le quartier.

Pour chaque sortie, Dominic Leblanc peut désormais compter sur des bénévoles pour accélérer le boulot.

Le tronçon déblayé par Dominic Leblanc permet de désenclaver le quartier Maizerets du reste de la Basse-Ville, séparés par l'autoroute Dufferin-Montmorency. Photo : Courtoisie/Dominic Leblanc

Pressions sur la Ville

L'accès aux voies cyclables durant quatre saisons n'est pas un enjeu nouveau à Québec. L'hiver dernier, la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec s'était mobilisée afin de demander à la Ville de Québec d'en faire plus pour soutenir le cyclisme utilitaire.

Malgré un projet pilote de corridors hivernaux, on estimait que certains tronçons gagneraient aussi à être déneigés pour assurer la sécurité et la mobilité des cyclistes durant la saison froide.

En plus du tronçon ciblé dans Maizerets, on réclamait un entretien à l'année de la côte de la Pente-Douce, afin de relier la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec.