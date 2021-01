COVID-19 : une église ontarienne dit être accusée pour « avoir vénéré le Christ »

Le pasteur d’une église de Waterloo, en Ontario, affirme avoir reçu des accusations de la part de la police locale « pour avoir vénéré le Christ dans notre église ». Les anciens de son église sont accusés d’avoir accueilli plus de 10 personnes à l’intérieur durant une messe, ce qui contrevient aux règles de confinement de la province.

Selon le pasteur Jacob Reaume, qui a émis ses commentaires par voie de communiqué, les six anciens de la Trinity Bible Chapel ont été accusés en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur la réouverture de l'Ontario pour avoir tenu des services religieux le dimanche 27 décembre . Le communiqué a été publié jeudi.

C'est une journée sombre pour la région de Waterloo et l'Ontario. Le pasteur Jacob Reaume, de la Trinity Bible Chapel

La police régionale de Waterloo a confirmé avoir répondu à un appel de dénonciation pour un rassemblement illégal au 1373 Lobsinger Line à Waterloo, le dimanche 27 décembre. Les policiers affirment avoir observé une congrégation qui dépassait le nombre de personnes autorisées présentes.

Durant le confinement présentement en vigueur, le maximum permis est de 10 personnes.

Or, les dirigeants de l’église Trinity Bible Chapel affirment dans leur communiqué que les policiers se sont rendus au domicile de chacun des anciens [samedi] soir vers 20 heures et nous ont donné à chacun une assignation au tribunal .

Bien que nous connaissions des agents au sein du [service de police local] qui sont personnellement en désaccord avec ces accusations, il semble que le [la police locale] essaie de faire de nous un exemple. Pendant des années, nous avons appris à nos enfants à respecter la police, et maintenant nos enfants et petits-enfants sont témoins que leurs pères et grands-pères reçoivent des accusations de la police pour avoir vénéré le Christ dans notre église.

Nos professeurs, parents et grands-parents du secondaire nous ont mis en garde contre les gouvernements qui agissent de cette façon. Le pasteur Jacob Reaume, de la Trinity Bible Chapel

M. Reaume affirme que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et par conséquent nous devons l'honorer et lui obéir au-dessus de tous les gouvernements terrestres.

Notre gouvernement détruit notre société pour empêcher la propagation d'un virus avec une fraction d’une fraction d'un taux de mortalité. C'est mal. Le pasteur Jacob Reaume, de la Trinity Bible Chapel

Notre Sauveur a versé son sang pour l'Église et, par conséquent, juger l'Église "non essentielle" équivaut à considérer le sang du Christ comme non essentiel, ce qui est un acte public de blasphème , peut-on lire dans le communiqué.

Pendant ce temps, l'église continue de se rassembler en personne et a tenu deux services religieux dimanche.