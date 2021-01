COVID-19 : 34 nouveaux cas en Gaspésie-Les Îles depuis le 31 décembre

En tout, 1633 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon la santé publique du Québec.

Neuf nouveaux cas ont par ailleurs été recensés dans les dernières 24 heures.

Un état des lieux plus détaillé devrait être émis par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux lundi, après une relâche de quelques jours. Les chiffres les plus récents liés à de possibles hospitalisations, décès et guérisons supplémentaires seront alors connus.

Le dernier bilan du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, qui date du 31 décembre, faisait état de 17 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que d'un décès supplémentaire.

Éclosion dans la Première Nation des Micmacs de Listuguj

Le conseil de la Première Nation des Micmacs de Listuguj indique que deux nouvelles infections de COVID-19 ont été détectées dans les dernières 24 heures chez des membres de la Première Nation, ce qui porte le total à 13 cas actifs dans la communauté.

Selon le conseil, les cas ont été détectés grâce à la campagne de dépistage massif des derniers jours.

Dans un communiqué, la direction de la santé de Listuguj dit s’attendre à ce que le nombre de cas continue d’augmenter dans les prochains jours. Elle demande à la population d’être prudente et de prendre la menace au sérieux.

Le conseil de la Première Nation exige que chaque ménage soit prêt à s’isoler pendant 14 jours en cas de résultat de test positif.

Les autorités micmaques ont déclaré vendredi que les personnes qui ont été déclarées positives ces derniers jours avaient été en contact étroit avec un individu qui s’est rendu à Listuguj depuis une autre partie de la province et qui ne s’est pas isolé.

Le Québec compte quant à lui 121 décès liés à la COVID-19 et 7663 nouveaux cas depuis le 31 décembre. Un total de 2869 infections ont été recensées dans les dernières 24 heures.