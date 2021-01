Un piéton tué lors d'une collision sur l'autoroute 1

Un piéton a été tué à la suite d’une collision sur l'autoroute 1, à la frontière entre Abbotsford et Langley, en Colombie-Britannique.

Selon la police d'Abbotsford, les services d'urgence ont répondu à un appel vers 4 h 15 dimanche matin. Une fois sur place, ils ont constaté le décès d'un homme qui avait été heurté par trois véhicules.

Les conducteurs impliqués dans la collision sont restés sur les lieux de l’accident et coopèrent avec les forces de l’ordre. Aucun n'a été blessé.

L'autoroute 1 a été temporairement fermée en direction de l'est entre la 264e Rue et la route du Mont Lehman. Le Service intégré de reconstitution des accidents de la route et le Service des coroners mènent une enquête.

Les enquêteurs demandent à toute personne susceptible d’avoir des informations ou des images de l'accident d'appeler la police d'Abbotsford au (604) 859-5225.