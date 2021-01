277 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie-Centre-du-Québec depuis le 30 décembre

La santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec rapporte 277 nouvelles infections à la COVID-19. De ce nombre, 202 se trouvent au Centre-du-Québec, dont 135 dans la MRC de Drummond et 49 dans celle d’Arthabaska.

Il s'agit du premier bilan du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) depuis le 30 décembre. Ces données partielles ne comprennent pas le nombre de décès et les hospitalisations pour la période du Nouvel An.

Le Dr Frédéric Picotte croit que l’augmentation du nombre d’infections et la situation dans les hôpitaux de Montréal et Québec pourraient avoir un impact dans les installations de la région.

Les soins intensifs ont une capacité limitée. Effectivement, si les hôpitaux à Montréal ou à Québec viennent à déborder, ils vont devoir transférer des patients dans d'autres régions pour en prendre soin et Trois-Rivières, on est au milieu de ces deux régions-là. Vous pouvez être sûrs que c'est le scénario qui va se produire si les hôpitaux là-bas débordent , explique Dr Picotte.

Ces dernières semaines, le Centre-du-Québec enregistre plusieurs éclosions dans les résidences privées pour aînées. La Villa Saint-Georges et la Villa Le Reflet à Victoriaville ainsi que le Centre d’hébergement Saint-Joseph à Drummondville comptaient plusieurs nouveaux cas lors du dernier bilan à la veille du jour de l’An.

Le Dr Frédéric Picotte souhaite voir la vaccination s’accélérer pour endiguer la contamination communautaire.

Une situation décourageante

Des Trifluviens rencontrés se disent découragés de voir le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continuer d’augmenter malgré les mesures mises en place pour la période des Fêtes. Certains croient qu’elles devraient se poursuivre au-delà du 11 janvier.

Dr Picotte tient à féliciter ceux qui suivent les mesures sanitaires malgré toute l’attention mise sur les voyageurs à l’étranger et les rassemblements illégaux ces derniers jours.