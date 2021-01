Marcher l'histoire du Vieux-Port avec L’heure bleue

Vers 1850, Québec était le troisième port en importance après New York et La Nouvelle-Orléans. L'historien Denis Angers revient sur cette époque dans une série de courts balados nommée L'Heure bleue.

Ces courtes explications audio accompagnent une promenade d’environ 40 minutes dans le Vieux-Port, un secteur de la ville qui a une histoire riche.

C'est vraiment le coeur et l'âme de la grande histoire économique, financière, commerciale de Québec , explique l’historien Denis Angers.

C'était ce qu'on appelle le croissant du commerce. Québec s'est construit sur le trafic, sur l'importation. C'est l'endroit où les bateaux arrivaient, chargeait leur importation et ç'a duré presque trois siècles.

Premier arrêt : la rue Saint-Paul

L'heure bleue emmène les marcheurs d'un bout à l'autre de ce croissant. Le parcours commence à l’hôtel Belley, sur la rue Saint-Paul.

Le balado nous apprend que ce bâtiment rose a été un survivant de l'époque où le vieux port de Québec était un endroit abandonné et mal famé. On trouvait à peu près que des marins en goguette et des prostitués de passage , ajoute l’historien sur l’enregistrement.

Place FAO Photo : Radio-Canada

La balade s’arrête devant Rioux & Pettigrew, ancien entrepôt d’importation du 19e siècle, le Buffet de l’Antiquaire, la Place FAO (pour Food and Agriculture Organisation) et au Musée de la Civilisation.

À travers sa narration, Denis Angers incite à remarquer des immeubles qui sont des trésors d’architecture. On voulait faire comme les plus grands à l’époque et on l’a fait , affirme l’historien.

Il attire entre autres notre attention sur une copie de l’immeuble de la banque de l’Angleterre à Londres et sur le premier gratte-ciel de Québec.

Chaque station est identifiée par une tour lumineuse qui met en valeur les bâtiments.

La balado se retrouve sur le site web des Rendez-vous Vieux-Port  (Nouvelle fenêtre) . L’illumination de L'heure bleue se poursuit jusqu'au 16 février.