Le club de golf Saguenay Arvida met en garde les visiteurs imprudents

Le directeur général du club Stéphane Maltais a d’abord publié un message sur la page Facebook du club pour dénoncer le comportement qu'il estime très « risqué », car jamais la glace n'a été mesurée.

Plusieurs personnes m’ont appelé pour me prévenir, et mon premier réflexe c’était pour la sécurité. Le lac n’était pas gelé il y a quelques jours. Ils ont vraiment pris un risque car le lac est très profond, c'est vraiment prendre un risque inutile , dit-il, lors d'une entrevue.

À la connaissance du directeur, tout s’est bien terminé pour ces visiteurs.

On tolère les marcheurs et les skieurs sur nos terrains privés, mais là la patinoire c’est la goutte qui fait déborder le vase. Alors avant d’avoir une surveillance plus accrue on a d’abord voulu faire passer le message.

Le directeur général du Club de golf Saguenay Arvida n'hésitera pas à contacter la police, si cet événement devait se reproduire.

Selon des informations de Claude Bouchard.