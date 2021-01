Plusieurs cas de COVID-19 dans les différents magasins de Loblaw à Toronto

C’est ce qu’a annoncé la compagnie Loblaw - propriétaire des supermarchés Loblaws, No Frills et Fortinos ainsi que des pharmacies Shoppers, entre autres - sur son site web.

Le détaillant affirme avoir enregistré des cas confirmés parmi les travailleurs des magasins de Toronto, Mississauga, Brampton, Oakville, Vaughan, Richmond Hill, Markham et Whitby. Dans certains magasins, il y a eu plus d'un cas.

Dans ces cas, nous travaillons en étroite collaboration avec la santé publique et suivons ses conseils pour assurer un suivi approprié des contacts étroits et des travaux de nettoyage et de désinfection nécessaires dans nos magasins , a déclaré Loblaw Companies Ltd. dans un message sur son site Web.

Dans une entrée du 31 décembre sur le site web, on peut lire que plusieurs membres de l'équipe du Fortinos, 3940, Highway 7 à Vaughan, ont contracté la maladie.

Les magasins relèvent de la compétence de cinq bureaux de santé publique parce qu'ils sont situés dans les régions de Toronto, Peel, York, Durham et Halton.

La société ne divulgue pas les informations personnelles des employés pour des raisons de confidentialité.