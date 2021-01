Un Albertain entraîne des chèvres à porter des sacs pour décharger les randonneurs

Son idée est venue lors d’un voyage avec son père. Il a 60 ans et porte un sac de 22 kilos dit-il en se rendant à l’évidence : pour prolonger les aventures en famille malgré le poids des années, il lui faut trouver un moyen de soulager le poids des sacs à dos.

J'ai regardé des chevaux, des ânes et des mulets, et quand j'ai trouvé des vidéos de chèvres, je me suis dit : 'Eh bien, c'est cool.' Nous avons donc décidé de nous procurer des chèvres , explique-t-il.

Si l’idée n’a pas convaincu tout de suite ses amis et sa famille qui le pensaient fou, aujourd’hui, tous adhèrent. Nous ne pouvons plus arrêter de parler de camping et de partir à l'aventure avec des chèvres , dit M. Hatton-Fearnley.

Mais pour espérer partir, il faut former ses nouveaux compagnons de randonnée. Comme les chèvres n’ont pas encore atteint leur taille adulte, elles ne portent rien de lourd, mais sont habituées à marcher pendant des kilomètres et à gravir des obstacles, sacs sur le dos.

Elles ne peuvent pas porter de poids pour le moment, donc il n'y a que des ballons à l'intérieur des sacs pour leur donner une certaine largeur afin qu'ils s'habituent à porter les sacs , dit-il.

Dès l'âge de 3 ans, les chèvres pourront supporter 30 % de leur poids, et si les prévisions de Robert sont correctes, elles pourront donc porter environ 27 kilos pendant 12 ans.

Elles peuvent arpenter des terrains escarpés comme le font les chèvres de montagne, ou les mouflons, dit-il. Ce sont des animaux incroyables pour vous suivre.

Tout ce que nous leur avons demandé de faire, elles le font. Partout où nous allons, elles y vont. Robert Hatton-Fearnley

Ces chèvres sont entraînées spécialement pour aider les randonneurs sur les sentiers de montagne escarpés. Photo : Radio-Canada / CBC-Monty Kruger

Robert Hatton-Fearnley est membre de la North American Packgoat Association qui promeut l'utilisation des chèvres comme animaux de meute respectueux de l'environnement et qui forme des chèvres pour la randonnée et le camping dans l'arrière-pays.

Il s’agit aussi de respecter les bonnes pratiques comme laisser de la place aux autres randonneurs sur le sentier et veiller à ce que les chèvres suivent toujours les randonneurs.

Nous leur donnons un travail à faire et nous leur donnons un but , a-t-il déclaré.

C'est quelque chose qu'elles sont parfaitement capables de faire. Il ne s'agit pas de profiter de l'animal, de l'utiliser à nos propres fins , affirme-t-il. C'est leur donner quelque chose qui les rendra heureuses et qui nous rendra également heureux en même temps.

D'après un reportage de Monty Kruger