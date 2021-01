Sept nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Six personnes de la région de Moncton et une dans la région de Campbellton ont été déclarées positives après un test de dépistage de la COVID-19, indique le gouvernement provincial. Tous ces individus, sauf un, ont plus de 50 ans.

Selon les statistiques provinciales, 298 tests de dépistage de la COVID-19 ont été analysés dans les 24 dernières heures.

Il y a maintenant 41 cas actifs de COVID-19 qui sont connus des responsables de santé publique au Nouveau-Brunswick, et une personne atteinte est toujours hospitalisée aux soins intensifs.

Les sept nouveaux cas annoncés dimanche font l’objet d’une enquête de la santé publique pour en déterminer l’origine, précise le gouvernement.

Il en est de même pour 10 cas de COVID-19 répertoriés la veille dans la région de Fredericton, dont plusieurs seraient liés entre eux, selon la médecin hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell.