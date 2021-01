COVID-19 : 19 nouveaux cas en trois jours au Bas-Saint-Laurent

Au total, 1328 cas de COVID-19 ont été enregistrés dans la région depuis le début de la pandémie.

Une éclosion vient par ailleurs tout juste de se déclarer au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Chauffailles, à Rivière-du-Loup. Pour l’instant, trois résidents et un employé sont touchés par le virus.

Samedi, sept nouveaux cas de coronavirus se sont ajoutés au bilan de l’éclosion survenue à l’Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de Rimouski. Sur les 30 usagers de cette unité, 22 sont contaminés par le virus.

Ces infections doivent être incluses dans le bilan de la santé publique du Québec publié dimanche, a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux samedi.

Un état des lieux plus détaillé devrait être émis par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux lundi, après une relâche de quelques jours. Les chiffres les plus récents liés à de possibles hospitalisations, décès et guérisons supplémentaires au Bas-Saint-Laurent seront alors connus.

Le plus récent bilan de la santé publique nationale, datant du 31 décembre, recensait 35 nouvelles infections au coronavirus dans la région.

Au Québec, 7663 nouveaux cas et 121 décès liés à la COVID-19 ont été recensés depuis le 31 décembre. De ce nombre, 2869 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.