Départ retardé vers le Connecticut pour cinq bélugas de l’Ontario

Mystic Aquarium ne recevra pas les cétacés avant le 31 mars afin de laisser le temps à un juge de se prononcer sur la question. Le parc d’attraction américain ne veut pas faire les frais d'une injonction préliminaire que cherche à obtenir le groupe Friends of Animals (Amis des animaux, en français), selon des documents remis le 23 décembre à un tribunal fédéral de Hartford.

Selon le groupe de défense des animaux, les cinq bélugas pourraient être blessés au cours de leur voyage vers le Connecticut. Ils risquent aussi de ne pas être acceptés par les autres membres de leur espèce vivant déjà à l'aquarium.

La poursuite a été déposée contre le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, et le National Marine Fisheries Service, qui a approuvé le permis donnant le droit à Mystic Aquarium d'importer les bélugas du parc ontarien à des fins de recherche scientifique.

C'est une excellente nouvelle pour les bélugas, car cela signifie qu'ils ne seront pas transportés à l’aquarium Mystic tant que le tribunal n'aura pas eu l'occasion de déterminer si le permis délivré par le gouvernement est conforme à la loi , a déclaré Stephen Hernick, avocat pour le groupe Friends of Animals.

L’aquarium Mystic compte déjà trois bélugas, des animaux connus pour leur couleur blanche et leur large éventail de sons. Ils vivent dans un habitat extérieur d'environ 2,8 millions de litres, le plus grand des États-Unis, selon l'aquarium. Ses responsables affirment que ce permis, le premier du genre, leur permettra de mener des recherches vitales pour aider à stimuler les espèces en voie de disparition et trouver une solution à la baisse de la population de bélugas.

Ils n'ont pas dit quand les baleines devaient initialement être livrées.

Le groupe Friends of Animals prétend que le permis enfreint deux lois américaines : celle sur la protection des mammifères marins et celle sur la protection de l'environnement parce que les représentants du gouvernement n'ont pas suffisamment examiné les dommages potentiels liés au déplacement des bélugas vers leur nouvel habitat.

L'aquarium défend ses projets de recherche et affirme que le nouvel environnement des bélugas sera sûr, sain et spacieux pour les cinq animaux.