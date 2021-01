Combattre la solitude des personnes âgées pendant le temps des Fêtes

Les restrictions étaient nombreuses pendant les Fêtes pour visiter les personnes âgées. Malgré tout, elles n’ont pas été laissées à elles-mêmes pendant cette période.

Steven Bilodeau et les autres jeunes bénévoles de l’organisme Solid'Aînés ont contribué à briser l'isolement d’une quarantaine d’ainés.

On a eu, je pense, un besoin de recevoir plus d’appels, plus de soutien de la part des jeunes. Mais on n’a pas eu plus de hausse qu’habituellement. Toutefois, on a tous envoyé une carte à nos aînés pour aider à les tenir occupés malgré tout.

Une ambiance de fête

Un geste apprécié par les aînés qui vivent seuls. Une réalité bien différente de celle vécue à la Villa Saint-Narcisse. Même si les visites étaient restreintes, l’ambiance était à la fête.

Rose-Alice Cossette-Brouillette dit ne pas avoir eu le temps de s’ennuyer. Grâce au propriétaire, un bon pianiste, il nous a fait chanter beaucoup de chansons du jour de l’An , raconte-t-elle.

Pour Daniel Brouillette, ça a été l’occasion de vivre des moments plus intimes avec ses résidents.

On va se rappeler qu’ils nous ont raconté leurs souvenirs. Ça a permis un peu aussi d’aller au-delà de certaines conversations Daniel Brouillette, propriétaire de la Villa Saint-Narcisse

Rose-Alice Cossette-Brouillette dit ne pas avoir eu le temps de s’ennuyer pendant le temps des Fêtes. Photo : Radio-Canada

Il croit lui aussi que ce sont plutôt les personnes âgées vivant à leur domicile qui ont peut-être vécu plus de solitude ces dernières semaines. Parce qu’ici, ils pouvaient sortir de leur chambre, de leur appartement et rencontrer quelqu’un. Alors la solitude, on n’a pas vécu ça.

Un spectacle-bénéfice virtuel

Pour ceux qui n’ont pas la même chance que Rose-Alice Cossette-Brouillette, Solid'Aîné souhaite offrir plus de services. Pour y arriver, un spectacle-bénéfice virtuel est prévu le 22 janvier.

Pour amasser des fonds pour acheter des tablettes. On a déjà donné une tablette à la résidence la Maison des Aînés au courant de l’été. Donc ce sont des tablettes qu’on va donner soit à des aînés chez eux ou à des aînés dans les résidences pour qu’ils puissent faire des vidéoconférences avec leur famille , indique Steven Bilodeau.

Le jeune socio-entrepreneur souhaite que le service se poursuive au-delà de la pandémie, puisque la solitude des aînés ne sera pas guérie avec un vaccin.

D’après le reportage de Pascale Langlois