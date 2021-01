Les blessures liées à l'inactivité sont à la hausse, selon des thérapeutes albertains

La pandémie a multiplié les blessures causées par le télétravail et l’inactivité et les demandes de traitements sont en hausse, selon les thérapeutes qui les soignent.

Je reçois plus de patients qui ont des blessures dues à l’inactivité qu’avant , note Joey Moe, propriétaire et physiothérapeute à la clinique Honest Physiotherapy d’Edmonton.

Nous avons plus de patients qui souffrent de raideurs, de douleurs au bas du dos, de problèmes à la colonne vertébrale, parce qu’ils sont assis toute la journée, et des mots de tête qui sont le résultat d’être penché à son ordinateur à journée longue , ajoute Joey Moe.

Joey Moe rappelle qu'il est possible d'éviter les douleurs dues à l'inactivité. Photo : Honest Physiotherapy

Il explique que les restrictions en place en Alberta font que les Albertains ne sortent plus autant pour magasiner, voir des amis ou aller au centre d’entraînement. D’autres, qui étaient actifs au travail avant la pandémie, les travailleurs d’entrepôts par exemple, sont désormais affectés à un travail de bureau.

Les gens se blessent au dos et développent des douleurs névralgiques aux jambes , dit M. Moe. Ce sont des choses qui pourraient être évitées en suivant les consignes ergonomiques, en s’assurant que vous vous levez de temps à autre, en prenant de petites pauses , ajoute-t-il.

Travailler au lit ou sur le sofa

Les conséquences d’une mauvaise ergonomie en raison du télétravail font aussi partie du pain quotidien que la chiropraticienne de Calgary, Jamila Abdulla, membre du conseil de l’Association et du Collège albertain des chiropraticiens.

Les gens travaillent au lit ou sur leur sofa , dit Jamila Abdulla. Et bien sûr, ils arrivent avec plus de maux de tête, de douleurs aux épaules et au bas du dos parce qu’ils sont penchés vers l’avant. Je vois aussi plus de problèmes de canal carpien parce qu’ils travaillent sur un ordinateur portable plutôt que sur un beau grand bureau avec un vrai clavier.

Idéalement, il faut utiliser un support pour portable permettant d’avoir son écran à la hauteur des yeux et son clavier au niveau des coudes, dit Jamila Abdulla. Photo : Alberta College and Association of Chiropractors

Elle note toutefois qu’il y a plusieurs mesures que peuvent prendre les Albertains pour se protéger des blessures comme éviter de travailler uniquement sur un ordinateur portable. Idéalement, il faut utiliser un support pour portable permettant d’avoir son écran à la hauteur des yeux et son clavier au niveau des coudes.

Beaucoup de patients disent qu’ils se lancent à fond dans un projet parce que plus personne ne vient à leur bureau les interrompre pour leur parler et qu’ils y travaillent toute leur journée de huit heures sans se lever , explique Jamila Abdulla. Même si vous avez une bonne position ergonomique, ce n’est pas idéal, dit-elle. Il faut vous lever et marcher.

Des solutions simples

Elle souligne que pour ceux qui cherchent des exercices simples pour améliorer leur posture, le Collège des chiropraticiens propose un programme sur son site Internet : Straighten Up Alberta  (Nouvelle fenêtre) (anglais seulement).

Pour sa part, Joey Moe affirme qu’il est possible pour ceux qui travaillent à l’ordinateur d’éviter les douleurs en s’assurant simplement que leurs pieds soient à plat au sol, ou encore pour ceux qui n’ont pas de support lombaire adéquat en plaçant une serviette roulée dans le creux de leurs dos.

Il recommande également d’utiliser un bureau assis debout ou de placer son ordinateur portable à la hauteur d’un comptoir, en plus de télécharger une application qui vous rappelle de bouger de temps à autre.

Assurez-vous simplement que plutôt d’être penché vers l’avant écrasant vos vertèbres toute la journée, que vous vous redressez en étirant les parties de votre corps qui ont tendance à raidir parce que nous sommes pliés comme ça, comme la paroi thoracique, les fléchisseurs des hanches, et les hanches , dit-il.

Avec les informations d’Andrea Huncar (Nouvelle fenêtre)