Éclosion de COVID-19 au CHSLD de Chauffailles à Rivière-du-Loup

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, qui en a fait l’annonce par communiqué dimanche avant-midi, affirme que résidents comme employés ont subi un test de dépistage de la COVID-19.

Tous les résidents du centre d’hébergement ont été mis en isolement préventif dans leur chambre.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu’un comité de gestion des éclosions et des équipes de prévention et contrôle des infections ont été déployés dans l’établissement qui héberge 70 personnes. Plus de 145 employés y travaillent également.

Des mesures additionnelles de protection ont également été mises en place dans l’ensemble de l’installation, par exemple, la fréquence des nettoyages et désinfections est accrue, tout comme la surveillance des symptômes des usagers , peut-on lire dans le communiqué du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Les visites non essentielles sont suspendues, sauf pour les proches aidants significatifs et les visites pour cause humanitaire.