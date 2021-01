Cinq nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue a enregistré cinq nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, selon le plus récent bilan de la santé publique.

Le bilan rendu public dimanche par Québec ne fournit pas les chiffres de jeudi et de vendredi.

Le bilan ne précise pas la répartition des cas par MRC.

Au Québec, 7663 cas ont été enregistrés les trois derniers jours.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux a mis en place un plan de vaccination contre la COVID-19 de ses employés prioritaires.

Dans une note de service destinée aux employés et médecins du secteur de Rouyn-Noranda, obtenue par Radio-Canada, le CISSS AT affirme que des places pour la vaccination sont disponibles les 6, 7, 8 et 11 janvier.

Le personnel travaillant en CHSLD, le personnel travaillant en milieu hospitalier et première ligne et le personnel travaillant en soutien à domicile seront prioritaires.

La vaccination s’échelonnera sur plusieurs mois, indique le CISSS AT.