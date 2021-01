Les élus britanno-colombiens sont restés à la maison

Des élus à Ottawa, de l’Ontario, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Québec ont dû répondre de leurs actes après avoir voyagé. Certains d’entre eux avaient même été à l’étranger. Les gouvernements provinciaux et fédéral ont demandé aux Canadiens de rester chez eux afin de freiner la propagation du SRAS-CoV-2.

Le ministre des Finances de l’Ontario, Rob Phillips, a quitté son poste à son retour d’un voyage dans les Caraïbes qu’il a qualifié, en rétrospective, d’erreur vraiment idiote .

Depuis des mois, la consigne est claire en Colombie-Britannique que les voyages non essentiels sont à éviter pour tout le monde, a déclaré par courriel le bureau du premier ministre John Horgan, ajoutant que la majorité des Britanno-Colombiens ont fait leur part en restant à la maison pendant les Fêtes, y compris les politiciens.

La Dre Henry a mis en place une « forte base morale »

Les politiciens qui voyagent à l’encontre des consignes des autorités sanitaires donnent le mauvais exemple, selon David Black, professeur adjoint de l’École des communications de l’Université Royal Roads.

Cela laisse le public avec un goût amer, car on demande à tout le monde : politiciens et citoyens, d'aider la collectivité à naviguer cette pandémie en s’abstenant de faire des choses qui ne peuvent être interdites par la loi.

Il ajoute que la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, a réussi à mettre en place une forte base morale quant aux comportements que devraient avoir les Britanno-Colombiens en temps de pandémie. David Black croit que d’autres provinces ont raté l’occasion de faire de même.

Samedi, le député de North Vancouver - Longsdale, Bowinn Ma, a publié un tweet notant que le ministre de la Santé provincial, Adrian Dix, nous a répété l’importance d’être les modèles quant au comportement attendu des citoyens .

Des indications arrivées en retard en Alberta

Pour sa part, le premier ministre albertain, Jason Kenney, a tenté de se rattraper vendredi en disant aux membres de son caucus qu’ils ne devaient pas voyager à moins que ce soit pour affaire gouvernementale.

Quelques jours plus tôt, le public avait appris que la ministre albertaine des Affaires municipales, Tracy Allard, était allée en vacances à Hawaii. Par la suite, le premier ministre a appris que quatre autres de ses collègues avaient voyagé pour le plaisir pendant les Fêtes.

En Colombie-Britannique, le premier ministre a donné l’exemple plus tôt en décembre en annulant la visite prévue avec son fils et sa belle-fille à Noël après avoir constaté que celle-ci allait à l’encontre des consignes des autorités sanitaires provinciales.

La province a espoir que les sacrifices des Britanno-Colombiens qui sont restés chez eux depuis deux semaines porteront fruit en ce début d’année 2021.

Lors du dernier bilan provincial de l’année 2020, le 31 décembre, les autorités sanitaires ont signalé que 683 personnes de plus avaient été infectées par le virus qui cause la COVID-19 et que 8 autres personnes en étaient mortes. Ce jour-là, il y avait un total de 7803 personnes infectées. De celles-ci, 374 étaient hospitalisées, dont 76 aux soins intensifs.

En 2020, la COVID-19 a tué 901 personnes en Colombie-Britannique.

Avec les informations de Tanya Fletcher et CHEK News