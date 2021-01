Le forgeron septilien qui vend ses couteaux à travers le monde

La ville de Sept-Îles abrite un fabricant de couteaux de calibre international. Kevin Cox, un forgeron autodidacte originaire d’Aylmer Sound, en Basse-Côte-Nord, est passionné par la fabrication de couteaux artisanaux dédiés à la chasse, la pêche, la survie et la cuisine.

À 51 ans, Kevin Cox a quitté son emploi pour se consacrer à temps plein à une passion qu’il entretenait depuis près de 30 ans : la confection de couteaux artisanaux.

J’ai passé 37 ans en mer et je commençais à être fatigué d’être au large, pendant de longues heures. J’ai décidé de faire le saut et jusqu’à maintenant, ça va! , se réjouit, en anglais, le forgeron originaire de la Basse-Côte-Nord.

Au minimum, 15 à 20 heures de travail sont nécessaires pour construire un couteau. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Un an s'est écoulé depuis que Kevin Cox a quitté son emploi. En moyenne, il estime avoir consacré près de 70 heures par semaine à la confection artisanale d’une centaine de couteaux, principalement destinés à la chasse, à la survie et à la cuisine professionnelle.

La tâche est colossale. Au minimum, 15 à 20 heures de travail sont nécessaires pour construire un couteau. L’effort n’est toutefois pas vain : les couteaux de Kevin Cox sont vendus aux quatre coins de la planète sous la marque KCKnifes.

J’en ai vendu plusieurs en Norvège, en Arabie Saoudite, en Italie, en Angleterre... plusieurs endroits autour du monde , énumère l’artisan.

Kevin Cox attribue la popularité de ses couteaux à son expérience de chasseur et de pêcheur ainsi qu’à son enracinement au territoire.

En plus de fournir chasseurs et pêcheurs, l'artisan fabrique aussi des couteaux de cuisine. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

J’ai grandi sur la Basse-Côte-Nord où la chasse et la pêche faisaient partie du quotidien. Je mets ça dans mes couteaux. Je ne fais pas de couteaux esthétiques, je fais des couteaux pratiques qui vont fonctionner dans le bois. Un beau couteau, ça ne me sert à rien , résume le fier Nord-Côtier.

Le forgeron se voit créer des couteaux encore longtemps. Depuis son petit atelier dans le garage de sa maison, il les voit déjà conquérir le monde.

Kevin Cox se consacre maintient entièrement à sa passion. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Je me pousse à faire mieux pour moi-même, pas pour les autres. Je ne veux pas faire plus de couteaux, je veux en faire moins, mais de meilleure qualité. J’aime construire quelque chose de mes mains, le défi de la confection de couteaux. Je veux chaque jour améliorer un peu plus leur qualité pour que chaque jour soit un défi , conclut M. Cox.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle-Plamondon