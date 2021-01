Retour en classe pour les élèves francophones du secondaire à Charlottetown

À l’Île-du-Prince-Édouard, plus de 3000 élèves du secondaire ont été renvoyés à la maison au début du mois de décembre pour deux semaines, à cause d’une éclosion de COVID-19.

Le directeur général de la Commission scolaire de langue française ( CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard ) de l’Île-du-Prince-Édouard, François Rouleau, indique que cet apprentissage à distance s’est, dans l'ensemble, bien déroulé, sauf quelques minimes défis. Des fois, c’est parce qu’il n’avait pas accès à l’internet, ou que la connexion n’était pas bonne , dit-il.

Je pense qu’on avait déjà acquis une certaine expérience avant le congé de l’été , explique-t-il. [Au printemps], c’était un peu improvisé parce qu’on ne s’était pas préparé à ça, tandis que cette fois-ci, c’était un peu différent.

L'école François-Buote à l'Île-du-Prince-Édouard, le 3 janvier 2021. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

En décembre, le personnel de l’École François-Buote a distribué des ordinateurs portables à ceux qui n’en avaient pas.

Pour assurer une transition en douceur, les enseignants ont pour leur part reçu de la formation et des outils qu'il est possible d'utiliser autant en classe qu’à distance.

Les élèves et les familles aussi sont plus prêts […] On est un peu mieux préparés, comme société, à travailler à partir de la maison quand c’est nécessaire. François Rouleau, directeur général de la Commission scolaire de langue française

François Rouleau affirme toutefois que l’idéal demeure l’enseignement en milieu scolaire.

François Rouleau, directeur général de la Commission scolaire de langue française (CSLF) de l'Île-du-Prince-Édouard, le 3 janvier 2021. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, l’éducation c’est beaucoup plus que juste de l’instruction. Il y a aussi beaucoup d’éléments relationnels, et c’est moins possible de le faire à distance , dit-il.

Pas de changements opérationnels

Le retour à l’école du 4 janvier se fera en suivant le plan opérationnel en vigueur depuis septembre.

Les élèves devront porter le masque, observer la distanciation physique et rester à l’intérieur de leur cohorte. On va espérer qu’on puisse continuer comme ça tout au long de l’année.

Ce dernier élément est important, et demande plus d'efforts pour le faire respecter.

Des élèves dans une classe de l'École François-Buote, à Charlottetown (archives). Photo : Julien Lecacheur

À cause du nombre d’élèves qu’on a, qui est un peu moins élevé que dans les grandes écoles, on est capables de maintenir la cohorte , observe François Rouleau, ce qui est très avantageux pour prévenir la transmission [du virus].

Et si des cas étaient découverts, on pourra plus facilement retracer les élèves qui auront fait partie de cette cohorte-là , croit-il.

Des ressources supplémentaires ont été accordées au mois de décembre : trois autobus scolaires supplémentaires circuleront dès lundi matin pour réduire la durée des trajets de certains élèves des écoles François-Buote, Saint-Augustin et Pierre-Chiasson.

Avec les informations de Julien Lecacheur