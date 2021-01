L’Ontario rapporte 2964 nouveaux cas de COVID-19 et 25 décès supplémentaires

Depuis le début de la pandémie, 190 962 cas ont été recensés à travers la province, dont 162 701 sont considérés comme rétablis. Le bilan des fatalités, lui, s’alourdit de 25 ce matin, et s’élève désormais à 4650 morts.

L’Ontario compte présentement 23 611 cas actifs sur son territoire.

Un peu plus de 49 800 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 h, soit une baisse par rapport à la tendance des trois derniers jours, au cours desquels plus de 60 000 tests ont été rapportés quotidiennement.

Selon les chiffres du gouvernement, 37 551 doses de vaccin ont déjà été administrées.

Dans le milieu de santé, la province affiche 998 hospitalisations en cours, dont 329 patients en soins intensifs et 228 sous respirateur.

La situation reste délicate dans les foyers de soins de longue durée de la province : ils sont 207 à être aux prises avec une éclosion de COVID-19, soit 19 de plus qu’hier, et on compte présentement 1140 résidents atteints de la maladie. Depuis hier, 12 en sont décédés.

Cette semaine, plusieurs groupes ont appelé la province à faire revenir l’armée dans les centres touchés pour mieux gérer la progression du virus.

La province au complet est toujours en zone grise, soit celle du confinement total, et le resteront au moins jusqu’au 9 janviers pour les régions du Nord de l’Ontario, et au moins deux semaines de plus pour celles du Sud, soit jusqu’au 23 janvier.

La rentrée scolaire, lundi, se passera par ailleurs en ligne pour tous les élèves ontariens. Les écoles seront fermées jusqu'au 11 janvier et jusqu'au 25 janvier pour les écoles secondaires du Sud.