Détecteurs de monoxyde de carbone: victime d’intoxication, une Winnipégoise alerte

Melissa Feniuk explique qu’elle et ses enfants puis un ami de son aîné de 18 ans se sont tous réveillés avec des maux de tête ce jour-là. Elle n’a su ce qui n’allait pas bien qu’après avoir appelé le 911 parce que sa fille de 14 ans, Alexis, s’était évanouie dans sa chambre.

Un des ambulanciers m'a dit qu'Alexis nous avait sauvé la vie en s'évanouissant d'abord, parce que si nous étions restés dans la maison pendant encore une trentaine de minutes, nous serions probablement tous morts.

Lorsque les équipes du service d'incendie de Winnipeg se sont rendues à la maison de Feniuk dans le quartier Saint-Vital, les alarmes portables au monoxyde de carbone fixées à leur équipement se sont déclenchées, a déclaré la ville de Winnipeg dans un communiqué de presse. Les moniteurs ont détecté des concentrations de niveaux de monoxyde de carbone de 80 parties par million dans la maison, selon un communiqué de la Ville.

La femme et ses enfants ont tous été emmenés d'urgence à l'hôpital, où ils ont subi des analyses sanguines et placés sous oxygène pendant environ six heures. Melissa Feniuk a expliqué que son sang contenait environ 15 % de monoxyde de carbone, alors que les médecins ont déclaré que le taux de sa fille, Alexis, était beaucoup plus élevé parce qu'elle est anémique.

Mme Feniuk a soupçonné, dans les jours précédant l’incident, le dysfonctionnement de ses détecteurs de monoxyde de carbone même après avoir remplacé les piles à plusieurs reprises.

Appel à la vigilance

Melissa Feniuk indique avoir, depuis lors, changé ses détecteurs et qu’elle a aussi fait couper le gaz avant de remplacer son ancien fourneau.

Échaudée, elle veut maintenant s'assurer que les gens comprennent la nécessité de vérifier régulièrement que leurs détecteurs de monoxyde et de fumée fonctionnent correctement.

Je pense que beaucoup de gens les ont, mais ne les vérifient peut-être pas pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement ou ne remplacent pas les piles assez souvent ou des choses comme ça.... C'est super, super important , dit-elle.

S'il vous plaît, s'il vous plaît - je ne peux pas insister assez - faites vérifier vos détecteurs de monoxyde de carbone et assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement. Melissa Feniuk, mère de famille victime d'intoxication au monoxyde de carbone

La Ville de Winnipeg encourage également les résidents à installer des détecteurs à chaque étage de leur maison et à les tester régulièrement.

Les autorités demandent aux gens de sortir immédiatement et d’appeler le 911 s’ils estiment qu’il y a eu une fuite de monoxyde de carbone ou si une alarme se déclenche.

Melissa Feniuk encourage les résidents à vérifier les détecteurs de moxoyde de carbone à chaque étage de leur maison et à s'assurer qu'ils fonctionnent correctement (archives). Photo : iStock

Gaz incolore et inodore

Le monoxyde de carbone, un gaz incolore et insipide, est produit par le processus de combustion. Il est sans goût et donc impossible de le détecter sans un appareil adéquat. Le gaz se dégage lorsque le bois, le propane, le gaz naturel, le diesel, le charbon, l’essence ou tout autre combustible brûle sans l’apport d’oxygène suffisant.

Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont similaires à ceux de la grippe, et comprennent des nausées, des vertiges, de la confusion et une perte de vision ou d'audition.

Les mesures pour prévenir l’intoxication au monoxyde de carbone Ne laissez pas les véhicules tourner au ralenti dans un garage attaché à une maison, même si une porte est ouverte.

Ne faites pas fonctionner de moteurs à essence, de barbecues ou de grils alimentés au charbon de bois ou au propane ni de poêles à kérosène dans des espaces clos.

Assurez-vous que les poêles à bois sont correctement installés et ventilés.

Faites nettoyer et vérifier chaque année par un technicien qualifié les appareils à combustibles (comme les fourneaux, les foyers à bois et les séchoirs à gaz).

Assurez-vous que toutes les entrées d'air frais, les bouches d'évacuation et les cheminées sont exemptes de neige, d'isolant, de feuilles, de nids d'oiseaux, de peluches et de débris.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk