Nouveau variant : le Royaume-Uni envisage d'intensifier ses restrictions

En entrevue à la BBC, il a déclaré que cela incluait la possibilité de maintenir les écoles fermées, bien que ce ne soit pas quelque chose que nous voulons faire .

Boris Johnson a ajouté que les ministres devaient être réalistes quant à la propagation du nouveau variant du virus, de 50 % à 74 % plus contagieux que la souche originelle.

Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles dans plusieurs parties du pays.

Défendant sa gestion de la pandémie, il a déclaré que la campagne de vaccination permettrait de sortir des restrictions sanitaires. Selon ses projections, des dizaines de millions de personnes doivent être vaccinées dans les trois prochains mois.

Boris Johnson a également exhorté les parents à envoyer leurs enfants en classe, lundi, dans les écoles autorisées à ouvrir par les régions, ajoutant qu'il ne doutait pas que les établissements scolaires étaient sécuritaires.

À Londres et dans certaines régions voisines, les écoles primaires n'ouvriront pas, pour la plupart des élèves, avant le 18 janvier.

Le dirigeant conservateur a déclaré que l'éducation des enfants était une priorité , tout en soulignant qu'il fallait reconnaître l'impact du nouveau variant du virus .

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus endeuillés en Europe par le virus, avec 74 570 morts. Les taux de contamination y sont quatre fois plus élevés qu'au début du mois de décembre. En l'espace de 24 heures, 57 725 personnes supplémentaires ont reçu un test positif au virus, selon les dernières données officielles communiquées samedi.

Face à la propagation exponentielle du nouveau variant, des voix scientifiques s'élèvent pour demander le resserrement urgent des mesures sanitaires et la fermeture de toutes les écoles.

Pour l'épidémiologiste anglaise Deepti Gurdasani, la situation s'avère très préoccupante face aux taux de contaminations et de propagation virale croissants, en dépit des restrictions strictes de confinement.

Si nous laissons le nouveau variant s'établir via une transmission communautaire, il deviendra dominant en quelques semaines, et la pandémie sera beaucoup plus difficile à contenir avec les moyens dont nous disposons actuellement.

Deepti Gurdasani, épidémiologiste