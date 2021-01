La Canne à pommeau d'or, une tradition depuis 1835

Le capitaine d'origine russe Ivan Pauk a reçu le trophée des mains du président-directeur général du Port, Mario Girard, samedi. La cérémonie a eu lieu sur le quai afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Le navire était de passage à Québec pour livrer une cargaison de méthanol en provenance de Trinidad et Tobago.

Le Port précise que la substance sera utilisée notamment comme solvant pour la production de résines, pour l'élaboration de produits pharmaceutiques et comme ingrédient antigel dans le lave-glace pour l'hiver.

Chaque année, environ 1000 navires visitent les quais du port de Québec.

Un tabatière en or

Le PDG du Port souligne que c'est le constructeur naval John Munn qui a lancé cette tradition à Québec.

Il avait traversé avec un bateau jusqu'en Angleterre et on lui avait remis une tabatière en or à l'époque. Il a trouvé que c'était une bonne idée, alors il a ramené l'idée.

Au fil des ans, la tabatière est devenue une canne. Ce n'est que depuis une soixantaine d'années que le trophée est remis en janvier. Avant, les glaces sur le fleuve Saint-Laurent repoussaient l'arrivée du premier navire au printemps.

Il y avait un genre de course, les bateaux attendaient et le premier bateau arrivait ici en avril ou en mai. Pour la population, c'était une bonne nouvelle, il y avait une célébration, les gens couraient sur les quais pour accueillir le premier navire , rappelle le Mario Girard.

C'est maintenant l'artiste Stéphane Raby qui conçoit le trophée.