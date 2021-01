Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe critiquent vivement l'octroi des 1000 $

Lors d’un entretien téléphonique, le député de Jonquière Mario Simard a jugé la situation aberrante.

Une personne qui reçoit ses parents risque de recevoir une amende 1500 $, mais quelqu’un qui fait un voyage au détriment des recommandations qui disent de ne pas faire de voyages non-essentiels, il se voit récompenser de 1000 $ , c’est un non sens. Mario Simard, député bloquiste de Jonquière

Il estime que la décision gouvernementale accroît également le sentiment d’injustice de la population.

Le député de Lac Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe reproche au gouvernement de n’intervenir que trop tard en matière de contrôle aux frontières.

Les pays occidentaux échangent des données sur la pandémie et le Canada doit se doter d’une capacité d’intervention plus rapide, plus prudente, plus efficace. En n’imposant le test aux voyageurs de retour qu’à partir du 7 janvier, il permet à des milliers de gens de revenir sans avoir été testés alors qu’il ne déploie pas les moyens nécessaires pour assurer qu’au retour, la sécurité des Québécois et des Canadiens soit assurée , peut-on lire dans un communiqué de presse.