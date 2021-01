L’adoption d’animaux a la cote en Estrie en temps de pandémie

On a eu beaucoup beaucoup de demandes, et depuis plusieurs mois, ça ne s’arrête pas , note-t-elle.

La pandémie, ça a comme fait exploser cette situation-là, on est même allés enlever sur notre site web les demandes d’adoption en ligne, car on était tout simplement incapables de répondre à la demande , se souvient-elle.

Les photos des animaux disponibles sont maintenant affichées sur le site web de l'organisme. Les citoyens doivent appeler pour prendre rendez-vous afin de rencontrer leur potentiel compagnon à quatre pattes.

Une décision à réfléchir

Devant ce regain d’intérêt pour l’adoption, la SPASociété protectrice des animaux se fait également le devoir de bien expliquer tout le défi qu’elle représente.

Quand on a un adoptant ici qui choisit un animal, et décide de l'adopter, on prend le temps avec eux de discuter de "c’est quoi devenir le gardien d’un animal, qu’est-ce que ça implique", autant au niveau des coûts, au niveau des soins , souligne Tamara Neely.

Elle invite aussi les familles qui vivent des moments difficiles avec leur animal à téléphoner à l'organisme avant de l'abandonner.

On a des préposés ici qui sont vraiment informés sur le sujet. Quand on a une vision tunnel et que ça ne va pas bien, des fois, parler avec quelqu’un et voir les solutions qu’on n’a peut-être pas pensées dans sa réflexion, ça peut aider , indique-t-elle.

Alain Chiocchi, spécialiste en éducation et en redressement du comportement des chiens, insiste aussi sur l’importance de bien réfléchir avant d’adopter un animal.

Il s’inquiète de voir beaucoup de familles accueillir des chiens en raison de la pandémie, sans y être nécessairement préparées.

Beaucoup de novices se sont lancés dans l’adoption d’un chien, et maintenant on commence à payer pour les problèmes de comportement, les problèmes d’éducation , dit-il en mentionnant que depuis quelques semaines, son carnet de rendez-vous est plein.

Ils pensent que c’est tout beau, tout rose. Mais un chiot, à partir de deux mois, c’est pire qu’un enfant [...]. Il faut les éduquer, leur montrer ce qu’on veut, ce qu’on ne veut pas, mais pas les laisser faire. Alain Chiocchi, spécialiste en éducation et en redressement du comportement des chiens

L’idéal, quand on adopte un chien, c’est de commencer des cours, d’aller voir des professionnels, mettre une base d’éducation, prendre des renseignements , ajoute-t-il.

Il déplore que certains propriétaires, découragés, abandonnent déjà les animaux adoptés depuis mars dernier. Il a ainsi récupéré quatre chiens dont les maîtres ne pouvaient plus s’occuper.

C’est des bons chiens, mais ils n’ont pas été éduqués, ils sont laissés à eux-mêmes , conclut-il.

D'après les informations de Pierrick Pichette