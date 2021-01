Police de quartier à Ottawa, « une ressource dont les communautés ont besoin »

En 2017, Le SPOService de police d'Ottawa avait fermé ses postes de police communautaire par souci d’économie, une décision critiquée à l’époque. Mais depuis un an, de nouvelles équipes de ressources de quartier (ERQ) sillonnent les rues d’Ottawa pour bâtir des ponts entre les communautés et elle, mais aussi pour lutter contre le crime.

Les équipes ont été présentes notamment dans le marché By et dans la Basse-Ville, au centre-ville d’Ottawa et dans le quartier Bayshore. En tout, six unités de ressources de quartier sont établies à différents coins de la Ville d’Ottawa.

Le constable Charles Benoît est l'un des policiers du SPOService de police d'Ottawa à être affecté aux brigades de quartier.

C’est une ressource dont les communautés avaient vraiment besoin. Il y a un lien spécifique entre la communauté et les policiers de quartier, comparativement aux policiers sur la route qui prennent les appels , a-t-il constaté au cours de la dernière année.

Le constable Charles Benoît est membre des nouvelles équipes de ressources de quartier (ERQ) du Service de police d'Ottawa (SPO). Photo : Radio-Canada

Le constable Benoît a appris à faire une tout autre sorte d’interventions durant les derniers mois.

Le plus gros défi c’est de sortir de la voiture de patrouille et d’aller rencontrer les personnes, aller chercher de l’information. C’est un vieux style de police. Dans le temps de mes grands-parents et de mes parents, on faisait de la police de quartier et ça marchait. Les villes grossissent, les services aussi et des fois, on oublie l’idée qu’il faut retourner à la proximité de quartier, au face-à-face, où les gens se connaissent par leur premier nom , dit-il.

Les équipes de ressources de quartier ( ERQÉquipes de ressources de quartier ) commencent tranquillement à prendre racine dans coin de la ville respectif, a remarqué le constable Charles Benoît.

Des membres des équipes de police communautaire d'Ottawa patrouillent à pied leur quartier. Photo : Radio-Canada

Quand on rentre dans nos quartiers, on nous reconnaît par notre prénom. On remet des cartes d’affaires. C’est nous qu’on appelle directement, parfois, pour un problème spécifique , dit-il.

Encore récemment, en novembre dernier, des agents de l’Équipe de ressource de quartier ( ERQÉquipes de ressources de quartier ) du centre-ville ont mis la main sur près de quarante vélos volés.

Les vols de vélo à Ottawa, c’est une grosse affaire [...] la ville d’Ottawa a grossi beaucoup en termes de communauté de cyclistes. Les vols sont réels. Il faut travailler un peu plus fort pour aider les communautés qui sont vulnérables en termes de vols de vélos , note le policier communautaire.

Irvin Waller est professeur émérite à l'Université d’Ottawa, spécialisé en criminologie. Il voit d’un bon œil l’arrivée de policiers de quartier à Ottawa.

Irvin Waller est professeur émérite à l'université d’Ottawa, spécialisé en criminologie. Photo : Radio-Canada

Dans des quartiers limités à Ottawa où on a des problèmes de fusillades, ça peut encourager des mères, des garçons, des jeunes hommes impliqués dans ces violences à communiquer de l’information à la police qui pourra faire une meilleure enquête , croit le professeur.

Ce dernier indique que ce n’est pas la seule option. Des ressources en santé mentale sont aussi nécessaires croit-il.

C’est vraiment le temps d’investir dans les services de crise pour la santé mentale et de mettre en place des actions pour rejoindre les jeunes en difficulté en état de désespoir pour éviter qu’il utilise des fusils , note le spécialiste en criminologie.

Nouveau chef, nouvelle vision

Le Service de police d’Ottawa a entrepris plusieurs virages au cours de la dernière année à la suite de l’arrivée du nouveau chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, assermenté à la fin de l’année 2019.

Le SPOService de police d'Ottawa a récemment mandaté une firme indépendante pour évaluer les cas rapportés de violence ou de comportement de nature sexuelle au sein du corps policier. Les membres de la Commission de services policiers d'Ottawa ont également adopté une motion visant à lutter contre le racisme au sein du service policier.

La Ville d’Ottawa a aussi fait pression en 2020 sur le gouvernement de l’Ontario pour octroyer le pouvoir à son chef de police de suspendre sans salaire des policiers soupçonnés d'inconduite ou reconnus coupables.

Avec les informations de Christian Milette