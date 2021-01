L’armée quitte Shamattawa après avoir fait baisser les cas de COVID-19

L'armée est arrivée en force le 13 décembre pour aider Shamattawa à gérer cette communauté située à 745 kilomètres au nord de Winnipeg, et à effectuer des tests de dépistage, des recherches de contacts et des contrôles de santé et de bien-être.

Le 14 décembre, Shamattawa comptait qu’environ le quart de sa population était atteinte par le nouveau coronavirus. Le taux de positivité, lui, était de 70 à 80 %.

Environ 55 membres des Forces armées canadiennes ( FACForces armées canadiennes ) ont quitté Shamattawa le 31 décembre et sont maintenant isolés, selon le courriel envoyé à CBC samedi par le porte-parole militaire Daniel Le Bouthillier.

La décision de partir était basée sur un plan de retrait développé par le chef de la communauté, le conseil de bande et la clinique communautaire , explique M. Le Bouthillier.

Un message radio du conseil de bande de Shamattawa diffusé à la communauté a reconnu les efforts de tous ceux qui ont aidé les membres de la Première Nation de Shamattawa , peut-on lire dans un message de l'armée sur Facebook.

Plus que 33 cas actifs à Shamattawa

Lorsque les soldats sont arrivés mi-décembre, environ le quart de la population de 1300 personnes était atteinte par le nouveau coronavirus

Aujourd'hui, sur les 400 cas confirmés de la COVID-19 à Shamattawa, seuls 33 restent actifs, a déclaré le porte-parole militaire.

Le travail des militaires a également permis la réouverture du bureau du conseil de la bande et du magasin Northern Store dans la communauté. Les travailleurs essentiels de Shamattawa ont également été autorisés à reprendre leurs fonctions.

Au 31 décembre, toutes les tâches auparavant effectuées par les Forces canadiennes seront effectuées par les employés et les bénévoles de la Première Nation de Shamattawa , a écrit M. Le Bouthillier.

L'armée a déjà été déployée dans au moins six communautés autochtones isolées dans les Prairies et en Ontario pour les aider à faire face à une augmentation des cas de la COVID-19.

Parallèlement à Shamattawa, une équipe médicale polyvalente de 12 personnes a été envoyée dans une maison de soins de la Nation crie Opaskwayak à Le Pas, du 21 au 29 novembre.

L'armée reste également dans la Première Nation de Red Sucker Lake, dans le nord-est du Manitoba.

Avec les informations de Marina von Stackelberg